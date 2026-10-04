Barcelona kadın takımı, Camp Nou'da oynanan ve iki takım arasındaki 26. El Clasico olan karşılaşmada ezeli rakibi Real Madrid'i 7-0 mağlup ederek ağır bir darbe vurdu. Katalan ekibi, iki takım arasındaki mücadelelerin tarihindeki en büyük galibiyetini elde ederken, farklı kulvarlardaki tarihî üstünlüğünü de pekiştirdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Barcelona iki takım arasındaki doğrudan karşılaşmalarda galibiyet sayısını 25'e yükseltti; buna karşılık Real Madrid'in yalnızca bir galibiyeti bulunurken bir maç da beraberlikle sona erdi. Katalan ekibinin oyuncuları 99 gol kaydederken, Real Madrid 12 golde kaldı.

İspanya Ligi düzeyinde ise iki takım arasındaki fark giderek açılıyor. Barcelona 12 galibiyet elde ederken Real Madrid yalnızca bir galibiyet alabildi; Katalan ekibinin oyuncuları 41 gol kaydederken, Madrid ekibi 5 golle yetindi. Bu da yerel müsabaka karşılaşmalarında Katalan hâkimiyetini bir kez daha teyit etti.

İki takım arasındaki ligdeki ilk El Clasico 4 Ekim 2020'de Alfredo Di Stéfano Stadı'nda oynanmış ve Barcelona'nın 4-0'lık galibiyetiyle sona ermişti. Real Madrid'in tek galibiyeti ise 23 Mart 2025'te Lluís Companys Stadı'nda 3-1 kazandığı maça dayanıyor.

Son maçtaki bu yedi gollük skorun önemi, Barcelona'nın karşılaşma kayıtlarındaki üstünlüğünü pekiştirmekle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Katalan ekibinin ezeli rakibi karşısındaki en büyük galibiyeti olarak tarihe geçti ve 2 Nisan 2026'da Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında elde ettiği 6-0'lık önceki galibiyetini geride bıraktı.