Zinédine Zidane, Fransa Milli Takımı kampında yeni bir darbe aldı. Real Madrid orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni, bugün salı günü kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle "Horozlar"ın antrenmanını bitmeden terk etmek zorunda kaldı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Tchouaméni'nin sakatlığın niteliğini ve ciddiyetini belirlemek amacıyla tıbbi tetkiklerden geçtiğini aktardı. Oyuncunun milli takım kampından ayrılmak zorunda kalabileceği ve Uluslar Ligi'nde Fransa'nın İtalya ve Türkiye ile oynayacağı iki maçta forma giyemeyeceği endişesi hâkim.

Buna karşılık "RMC" kanalı, Real Madrid yıldızının önümüzdeki iki maçta kesinlikle forma giyemeyeceğini ortaya koydu.

Tchouaméni, Zidane'ın milli takımla gerçekleştirdiği ilk kampa geçtiğimiz eylül ve ekim aylarında katılamamış, ardından kasım ayında kadroya geri dönmüştü. Özellikle formunu yeniden yakalaması ve Real Madrid ile güçlü performanslar sergilemesinin ardından, yeni teknik direktörün yönetiminde ilk kez sahaya çıkması bekleniyordu.

Bu gelişme, Pierre Kalulu ve Marcus Thuram'ın Zidane'ın hesaplarından çıkarılmasının ardından geldi. Bu durum, Fransa teknik direktörünü, yarından sonra perşembe günü oynanması planlanan İtalya ile beklenen karşılaşma ve ardından pazar günkü Türkiye maçı öncesinde, birkaç saat içinde üçüncü bir oyuncusunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor.

Fransa Milli Takımı, dün pazartesi akşamı Kalulu'yu kadro dışı bırakmış ve yerine Wolfsburg oyuncusu Sayel Kombedi'yi çağırmıştı. Thuram ise bugün salı günü kadrodan çıkarıldı ve yerine Bournemouth oyuncusu Eli Junior Kroupi dahil edildi.