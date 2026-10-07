Lionel Messi, Monumental Stadı'nda Benin karşısında oynadığı veda maçında Arjantin Milli Takımı formasını henüz çıkarmamıştı ki, 24 saat içinde art arda paylaştığı iki mesajla sosyal medyayı alev alev yaktı. Bu mesajlarda "Albiceleste" formasına duyduğu özlemin boyutunu dile getirdi.

Özlem dolu sözler

Messi, "Instagram" hesabından hikaye özelliğiyle kısa ve doğrudan bir paylaşım yaptı. Tüm duygularını özetlediği bu paylaşımda şöyle yazdı: "Son maçım dündü ve şimdiden Arjantin Milli Takımı formasını özlüyorum."

Kısa ama Arjantin'de bir hüzün ve sempati dalgası yaratmaya yetecek bir paylaşımdı bu. Ezeli rakibi Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere büyük spor isimlerinden geniş bir etkileşim topladı.





https://www.instagram.com/stories/leomessi/4002873200457370274/?hl=en





Resmi ve duygusal veda

Messi, Arjantin Milli Takımı ile oynadığı son maçın ardından şunları söyledi: "Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Harika bir maceraydı; neşeyle, ama aynı zamanda biraz da hüzünle doluydu. Ancak her adımın buna değdiğini biliyorum."

Gelecek maçlar MIA ABD 1 19:30 DCU

Şöyle devam etti: "Söyleyecek çok şeyim var. Hissettiğim her şeyi birkaç kelimeyle ya da bir paylaşımla anlatmak imkansız. Bu macera, her zaman yanımda olan ve özellikle zor anlarda bana destek veren ailem olmasaydı gerçekleşemezdi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlarımın vazgeçilmez bir rolü oldu; aynı şekilde takım arkadaşlarımın, teknik direktörlerin ve ekiplerinin de. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyan ve gökyüzünden de bu yolculuğun her adımında bize yardım ettiğini bildiğim Diego'yu unutmak istemem."

Şöyle ekledi: "Forma giydiğim kulüplere, duygularıma her zaman saygı gösterdikleri ve milli takım forması giyme vakti geldiğinde kendimi ülkeme adamam için bana fırsat tanıdıkları için teşekkür ederim."

Ardından şunları belirtti: "Elbette, şükür Allah'a: O'nun lütfu ve iradesi olmasaydı, bu noktaya ulaşmayı hayal bile edemezdik. Hepinize minnettarım. Hepinizi çok seviyorum, sizi özleyeceğim ve bizim yanımızda, benim yanımda olduğunuz için her zaman minnettar kalacağım."







