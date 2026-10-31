24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

24 maçın ardından: Brighton, Etihad Stadyumu'nun korkutuculuğunu kırdı

Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund
Bundesliga
Almanya

Üst üste gelen ikinci yenilginin ardından City için dikkat çeken bir istatistik

Manchester City, Premier Lig yarışında yeni bir darbe aldı. Takım, bugün cumartesi günü dokuzuncu hafta maçları kapsamında sahasında konuk ettiği Brighton'a Etihad Stadyumu'nda 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı, Brighton'ın yıldızı Yasin Ayari'nin 11. dakikada kaydettiği golle yenildi. Böylece City, WhoScored istatistiklerine göre 24 maç sonra ilk kez ligde kendi sahasında fileleri havalandırmayı başaramadı.

Bu yenilgi, City'nin geçen hafta Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasından yalnızca bir hafta sonra geldi. Böylece takım bu sezon Premier Lig'de ilk kez üst üste iki yenilgi almış oldu.

Manchester City maçın uzun bölümlerine hâkim olmasına ve çok sayıda fırsat üretmesine rağmen Brighton öne geçtiği skoru sonuna kadar korudu. Ev sahibi takım hem gol atamadan hem de zirve yarışını kızıştıran yeni bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Gelecek maçlar
ATM

ATM

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

FCB

FCB

BVB

BVB

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

BET

BET

Manchester City'nin puanı 21'de kalırken, zirvedeki liderliği tehlikeye girdi; özellikle yarın Liverpool'a karşı oynayacak olan Arsenal da aynı puana sahip.

Ayrıca okuyun: Karl'ın hedef alınmasının ardından Ballack'tan Bayern Münih'e karşı karşı atak

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin