Manchester City, Premier Lig yarışında yeni bir darbe aldı. Takım, bugün cumartesi günü dokuzuncu hafta maçları kapsamında sahasında konuk ettiği Brighton'a Etihad Stadyumu'nda 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı, Brighton'ın yıldızı Yasin Ayari'nin 11. dakikada kaydettiği golle yenildi. Böylece City, WhoScored istatistiklerine göre 24 maç sonra ilk kez ligde kendi sahasında fileleri havalandırmayı başaramadı.

Bu yenilgi, City'nin geçen hafta Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasından yalnızca bir hafta sonra geldi. Böylece takım bu sezon Premier Lig'de ilk kez üst üste iki yenilgi almış oldu.

Manchester City maçın uzun bölümlerine hâkim olmasına ve çok sayıda fırsat üretmesine rağmen Brighton öne geçtiği skoru sonuna kadar korudu. Ev sahibi takım hem gol atamadan hem de zirve yarışını kızıştıran yeni bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Manchester City'nin puanı 21'de kalırken, zirvedeki liderliği tehlikeye girdi; özellikle yarın Liverpool'a karşı oynayacak olan Arsenal da aynı puana sahip.

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