Ferland Mendy'nin Real Madrid'deki yokluğu artık geçici bir kriz ya da iyileşmeyi bekleyen bir fiziksel aksilik olmaktan çıktı. Fransız bek için bu durum, peşini bırakmayan ve Kraliyet Kulübü'ndeki kariyerini tehdit eden uzun bir kâbusa dönüştü. Hesapların dışında geçen bin gün, 22 ayrı sakatlık ve tedavi odaları ile geri dönüş çabaları arasında heba olan art arda sezonlar... Tablo, Santiago Bernabéu'daki en karmaşık fiziksel hikâyelerden birini özetliyor.

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Mendy, salı günü itibarıyla Real Madrid'e katıldığından bu yana sakatlıklar nedeniyle forma giyemediği gün sayısında bin sınırına ulaştı. Bu çarpıcı rakam, oyuncunun yedi sezon boyunca yaşadığı çilenin boyutunu gözler önüne seriyor; zira tekrarlayan fiziksel aksilikler, sahalarda kalmasının önündeki en büyük engel haline geldi. Bu bilgileri aktaran ise İspanyol gazetesi Marca oldu.

Fransız bek, 3 Mayıs'ta yaşadığı sakatlığın ardından bir süredir takımla birlikte çalışmalara dönmüş olsa da Real Madrid formasıyla yeniden sahaya çıkma fırsatı henüz bulamadı ve hiçbir maçta kadroya girmedi. Böylece sahalardan uzak kaldığı günler birikmeye devam etti ve bin günü aştı.

Marca'nın yayımladığı verilere göre Mendy'nin Kraliyet Kulübü'nde sahalardan uzak kaldığı günlerin sezonlara dağılımı, krizin giderek büyüdüğünü ortaya koyuyor: Oyuncu ilk sezonunda 65 gün, ikincisinde 123 gün, üçüncüsünde 89 gün, dördüncüsünde 90 gün ve beşincisinde 97 gün forma giyemedi.

Ancak son iki sezonda durum çok daha ciddi bir hal aldı. Mendy, 2024-2025 sezonunda 250 gün, ardından 2025-2026 sezonu ile mevcut sezon arasında 286 gün sahalardan uzak kaldı. Sekizinci sezonunda ise henüz tek bir maçta bile süre alamadı.

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Bu rakamlar, oyuncunun kariyerindeki düşüşün boyutunu da gösteriyor. Özellikle de maç sayısı bakımından en iyi sezonunun, Real Madrid formasıyla 38 maça çıktığı 2020-2021 sezonu olduğu düşünüldüğünde... Bu sayı, bir sezonda 50'den fazla maça çıkan ve bu rakamın 60'ı da aşabildiği bir kulüp için oldukça sınırlı kalıyor.

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22 sakatlık: 2019'da başlayan kâbus

Çileli yolculuğun başlangıcı 23 Eylül 2019'a uzanıyor. Mendy, Real Madrid'e katıldıktan sonraki ilk sakatlığını o tarihte sol uyluğunda yaşadığı kas problemiyle geçirdi ve 27 gün sahalardan uzak kaldı.

O dönem kimse bu sakatlığın uzun bir aksilikler zincirinin başlangıcı olacağını tahmin etmiyordu. Ancak Fransız bek o günden bu yana 22 farklı sakatlık yaşadı ve fiziksel hazırlığını koruyabilme kapasitesi sürekli bir soru işaretine dönüştü.

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Geçen sezonun sonunda yaşadığı son sakatlık, Kraliyet Kulübü'ndeki kariyerinin en ağır sakatlığı oldu; ameliyat gerektirdi ve onu uzun süre sahalardan uzak tuttu. Bu aksilik, Barcelona'ya karşı oynanan İspanya Kral Kupası finalinde yaşadığı ciddi bir sakatlığın ardından geldi. Sonrasında art arda gelen fiziksel sorunlar, istikrarlı bir şekilde geri dönmesine engel oldu.

Yalnızca geçen sezon, geç gelen dönüşünün ardından dört fiziksel aksilik daha yaşayan Mendy'nin çilesi sürdü. Öyle ki Real Madrid, sol bek mevkisini alternatif çözümlere en çok ihtiyaç duyulan bölgelerden biri olarak ele almak zorunda kaldı.

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Yeri doldurulamayan bir savunmacı, ama sakatlıklara yenik düşüyor

Sık sık sahalardan uzak kalmasına rağmen Mendy'nin Real Madrid'deki teknik değeri, özellikle savunma görevleri söz konusu olduğunda hiçbir zaman sorgulanmadı. Kulüp sol bek mevkisinde alternatiflere başvurmaya alışmış olsa da Fransız savunmacının hazır olduğunda sağladığı dengeyi ve sağlamlığı sunan bir oyuncuyu her zaman bulamadı.

Mendy'nin önemini en iyi kavrayan teknik direktörlerin başında Carlo Ancelotti geliyordu. İtalyan çalıştırıcı, olağanüstü savunma yeteneklerine duyduğu takdirden ötürü ona "Profesör" lakabını taktı ve oyuncunun teknik projesinde yer almaya devam etmesine büyük önem verdi.

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İtalyan teknik adamın takdiri, oyuncunun performansını övmekle sınırlı kalmadı. Real Madrid'in Bayern Münih'in beki Alphonso Davies'i transfer etmek için harekete geçmesine rağmen Ancelotti, Mendy'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda da ısrarcı oldu. Yeni bir oyuncunun gelişinin Mendy'nin geleceğini etkilemesini istemeyen Ancelotti'nin bu tavrının ardından kulüp, Fransız oyuncunun sözleşmesini 2028'e kadar uzatmayı başardı.

Oyuncu, kişiliği ve grup içindeki konumu sayesinde soyunma odasındaki takım arkadaşlarının da takdirini kazandı. Ancak sakatlıklar, sol bek mevkisinde tam hâkimiyet kurmasının önündeki tek engel olmayı sürdürdü.

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Aynı doğrultuda Álvaro Arbeloa da daha önce Mendy'nin değerini övmüş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Mendy, sahada olduğu her an Real Madrid'in kazanmasının daha kolay hale geldiğini kanıtladı. Bu da bir şeyin göstergesi."

Fransız oyuncunun yokluğuna karşı üç alternatif

Tekrarlayan sakatlıklar, Real Madrid'i hazır olacağı garanti edilemeyen bir oyuncuya bağımlı kalmamak için sürekli çözüm aramaya zorladı. İspanyol gazetesinin aktardığına göre geçen sezon sol bek mevkisindeki seçenekler Mendy, Fran García ve Álvaro Carreras'tan oluşuyordu. Bu sezon ise Marc Cucurella ve Carreras, bu mevkiyi güçlendirmekle ilişkilendirilen isimler arasında yer aldı.

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José Mourinho döneminde ise Mendy, bir süredir takımla birlikte düzenli olarak çalışmasına rağmen henüz hiçbir resmi maçta forma giymedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak üzere kadroya kaydedilmemişken lig maçlarının kadrolarına da girmedi.

Böylece Mendy, bir sakatlıktan kurtulmanın ötesine geçen yeni bir sınavla karşı karşıya. Artık fiziksel özgüvenini yeniden kazanması ve aksilik yaşamadan art arda maçlara çıkabileceğini kanıtlaması gerekiyor.

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Zira sorun artık Fransız savunmacının dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularını durdurabilmesi değil; yıllarca ustalıkla yerine getirdiği bir görev bu. Asıl mesele, Real Madrid'in hizmetlerine en çok ihtiyaç duyduğu anlarda ona inatla direnen kendi bedenini yenebilmesi.