Suudi Arabistan Milli Takımı, Güney Kore Milli Takımı ile oynayacağı merakla beklenen hazırlık maçına büyük bir ana hedefle çıkıyor: Tam 21 yıldır süregelen o köklü düğümü çözmek.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, yaklaşan müsabakalara hazırlık kapsamında yarın cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Güney Kore Milli Takımı ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan'ın "El Arabiya" kanalına göre bu maç, iki takımın 1980 yılındaki ilk karşılaşmalarından bu yana dostluk ve resmi düzeyde bir araya geldikleri 19. maç olacak.

Önceki 18 maçta Suudi Arabistan Milli Takımı 5 galibiyet elde ederken, Kore Milli Takımı 6 maç kazandı; diğer 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Ancak Suudi Arabistan'ın son galibiyeti 21 yıl önce, tam olarak 2005 yılında, 2006 Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore'yi gidiş-dönüş 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ettiğinde gelmişti.

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O tarihten bu yana iki takım 6 maç oynadı ve Suudi Arabistan bunların hiçbirini kazanamadı; Kore Milli Takımı iki maçı kazanırken, 4 maç beraberlikle sona erdi.

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Dostluk maçları düzeyinde iki takım aralarındaki 7. maçı oynuyor. Bu seri 1980 yılında başladı ve Kore Milli Takımı iki kez üstünlük sağlarken, Suudi Arabistan yalnızca bir galibiyet elde etti; 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Kore karşısındaki en dikkat çekici galibiyeti, Talal el-Meşal'in attığı 2 golle 2-1 kazandıkları 2000 Asya Uluslar Kupası yarı finalinde gelmişti.

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Son maç ise, normal süresi 1-1 beraberlikle sona eren ve ardından Kore Milli Takımı'nın penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükseldiği 2023 Asya Uluslar Kupası son 16 turunda oynanmıştı.

Güney Kore maçı, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in A Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden alınma ihtimaline dair birçok haberin ardından, Suudi kamuoyunda gergin bir atmosferde oynanıyor.

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"MBC 1" kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Suudi medya mensubu Abdurrahman el-Humeydi, Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden yüzde 99 ayrılacağını teyit etmişti.

Donis, bu haberlere Suudi Arabistan'ın "El Riyadiyye" gazetesine yaptığı açıklamalarda şu sözlerle yanıt verdi: "Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki mesleki geleceğimle ilgili zaman zaman ortaya atılan söylentiler beni ilgilendirmiyor."

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Donis sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda beni ilgilendiren şey milli takımı geliştirmek ve çalışmaya odaklanmak. Mesleki geleceğimle ilgili dönen konularla başa çıkacak tecrübeye sahibim ve Suudi futboluna hizmet etmek için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım."

Donis'in açıklamaları, Suudi Arabistan'ın "El İhbariyye" kanalının aktardığı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Yunan teknik direktörün görevden alınma ihtimalini yalanladığı ve görevine devam edeceğini teyit ettiği açıklamanın bir devamı olarak geldi.

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Böylece Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, geçen ekim ayında da aynısını yaptıktan sonra, Donis'in ayrılık haberlerini ikinci kez yalanlamış oldu.

Bazı raporlar, Suudi Arabistan Federasyonu'nun milli takımı 2027 Asya Uluslar Kupası'nda yönetmesi için Donis yerine Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez ile anlaşmak niyetinde olduğunu teyit etmişti.

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Bu haberler, özellikle Asya turnuvasının başlamasına az bir süre kala Suudi futbol kamuoyunda bir öfke hali yaratmıştı; bu da Suudi Arabistan Federasyonu'nu yalanlayan bir açıklama yapmaya itti.

Ancak 2027 Asya Uluslar Kupası'nın gelecek yılın ocak ayından aralık ayına ertelenmesi, turnuvaya kadar bol zaman bulunması nedeniyle Donis'in görevden alınma ihtimaliyle ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi.