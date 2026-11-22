Paris Saint-Germain, sportif projesinin en önemli parçalarından birinin geleceğini güvence altına almak için erkenden harekete geçti. Fransız kulübü, orta sahadaki istikrarı korumak ve temel oyuncularının geleceğini önümüzdeki yıllarda olası ayrılıklara açık bırakmamak istiyor.

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İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın aktardığına göre Paris Saint-Germain yönetimi, kulüple mevcut sözleşmesi 2029 yazına kadar devam eden Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Kulüp, anlaşmaya iki yıl daha eklenmesini ve sözleşmenin Haziran 2031'e kadar geçerli olmasını hedeflerken, kontratın bir sezon daha uzatılarak 2032'ye kadar sürmesine imkan tanıyan bir madde de eklenecek.

Bu hamle, Paris ekibinin Vitinha'yı uzun süre kadrosunda tutma isteğini yansıtıyor. Özellikle oyunu yönlendirme, maçların temposunu kontrol etme ve atakların kurulmasına katkı sağlama becerisinin yanı sıra hatlar arasında bağlantı kurması ve rakip baskısı altında takım arkadaşlarına çözüm üretmesiyle Portekizli oyuncu, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

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Vitinha, Portekiz kulübünün transferle ilgili yaptığı mali açıklamaya göre 2022 yazında 41,525 milyon euro karşılığında Porto'dan Paris Saint-Germain'e katılmıştı. Oyuncu, eski takımında tüm kulvarlarda 47 maça çıktığı ve Portekiz'de lig ile kupa şampiyonluklarına katkı verdiği başarılı bir sezon geçirmişti.

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Portekizli oyuncunun Fransa başkentindeki başlangıcı zorluklardan uzak değildi. Ancak özellikle İspanyol teknik adam Luis Enrique'nin 2023'te göreve gelmesinin ardından takımda kendini giderek kabul ettirmeyi başardı. Orta sahada daha etkili bir rol üstlenen Vitinha, pas isabeti, boş alanları okuma ve baskı altında hareket etme becerisi sayesinde oyun kurulumunun temel dayanak noktası haline geldi.

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Önerilen sözleşme uzatma adımı, Paris Saint-Germain'in temel direklerini koruma politikasının bir parçası. Kulüp geçen eylül ayında da birçok oyuncusunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçmiş; João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo ve Senny Mayulu 2031 yılına kadar uzanan yeni sözleşmelere imza atmıştı. Fabián Ruiz ise kulüple olan sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonuyla 2028'e kadar yenilemişti.

Bireysel performans açısından Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon iyi rakamlara ulaşıyor. Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Vitinha, bu karşılaşmalarda üç gol atıp iki asist yaptı.

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Oyuncunun piyasa değeri de Fransa'ya transferinden bu yana kaydettiği gelişimin boyutunu ortaya koyuyor. Transfermarkt, Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncularından biri haline gelen Vitinha'nın güncel değerini yaklaşık 140 milyon euro olarak gösteriyor. Bu durum, onu elde tutmayı Paris ekibi için bir öncelik haline getiriyor. Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar sürdüğü için kulüp, sözleşme açısından oyuncunun yakın zamanda ayrılması gibi bir riskle karşı karşıya değil.

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