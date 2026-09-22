İspanyol kulübü Barcelona, "Nespresso" firmasıyla 2031 yılına kadar 5 yıl sürecek bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında firma, kulüple ve tesisleriyle bağlantılı ticari ortaklıkların genişletilmesi çerçevesinde kulübün resmi kahvesi olacak.

"Nespresso", "Spotify Camp Nou"daki varlığına kademeli olarak başlayacak; mevcut aşamada ise varlığı VIP salonlarında yoğunlaşacak. Konuklar, Barcelona maçları ile stadın ev sahipliği yaptığı etkinlik ve faaliyetler sırasında firmanın ürünlerinin tadını çıkarabilecek.

Anlaşmaya göre iş birliği, tarafların taraftarlara ve konuklara yeni deneyimler sunma yönelimini yansıtıyor; kahvenin ayrıcalıklı bir spor ve eğlence ortamında sunulması ve "Nespresso"nun profesyonel sektöre özel çözümlerinden yararlanılması hedefleniyor.

Yeni ortaklık, Barcelona'nın kısa süre önce "Telefónica" firmasıyla yaptığı bir başka sponsorluk anlaşmasını duyurmasının ardından geldi. Bu, kulübün ticari ortaklık ağını genişletmeye devam etmesi çerçevesinde yer alıyor.

"Nespresso": Küresel bir varlık

"Nespresso", kapsüllü kahve sektöründe öne çıkan firmalardan biri olarak kabul ediliyor ve 2003 yılında "Yağmur Ormanları İttifakı" örgütüyle iş birliği içinde başlattığı AAA Sürdürülebilir Kalite programı aracılığıyla 18 ülkede 168 bin 550'den fazla çiftçiyle iş birliği yapıyor.

Firma ayrıca 2022 yılında, sosyal ve çevresel sorumluluk ile şeffaflığa ilişkin standartlara bağlılığı çerçevesinde B Corp sertifikasını aldı.

"Nespresso", merkez olarak İsviçre'nin Vevey şehrini kullanıyor, 96 pazarda faaliyet gösteriyor ve çalışan sayısı 14 binden fazla. 2024 yılı itibarıyla ise 818 mağazadan oluşan küresel bir perakende ağını yönetti.

Ayrıca "Nespresso İşletmeler", restoranlar, kafeler, oteller ve ofisler dâhil olmak üzere farklı şirketler ve tesisler için, profesyonel kullanıma yönelik tasarlanmış bir dizi kahve makinesi ve ürün aracılığıyla özel çözümler sunuyor.