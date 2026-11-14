2030 Dünya Kupası öncesi: İspanya saha dışında yeni bir sınav veriyor

UEFA Uluslar Ligi'nin final aşamasına ev sahipliği yapma rekabeti devam ediyor; ancak bu kez saha dışında, zira İspanya ve Fransa, önümüzdeki haziran ayında düzenlenmesi planlanan "Dörtlü Final" turnuvasını organize etmek için kızışan bir yarışa girdi.

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Son başvuru dosyalarının teslim kapısının geçen 21 Ekim'de kapanmasıyla birlikte, "Marca" gazetesinin açıkladığına göre İspanya ve Fransa turnuvaya ev sahipliği yapmak için en güçlü adaylar olarak görünüyor. İspanya Futbol Federasyonu, Madrid'deki Santiago Bernabeu ve Valladolid'deki José Zorrilla olmak üzere iki stadyumu içeren güçlü bir dosya sundu; Fransa Federasyonu ise maçlara ev sahipliği yapmak için Lyon ve Saint-Étienne stadyumlarıyla yarışıyor.

Nihai karar, 20 Kasım'da yapılması planlanan çeyrek final kurası çekilmeden önce kesinleşmeyecek; zira bu turdaki eşleşmeler yarı finale yükselme yolunu belirleyecek ve son aşamaya ev sahibi ülkenin seçileceği iki milli takımı da ortaya çıkaracak.

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", daha fazla taraftar katılımı ve coşkulu bir atmosfer sağlamak amacıyla son aşamanın yarı finale yükselen dört milli takımdan birinin ülkesinde düzenlenmesini tercih ediyor; bu da turnuvaya olumlu şekilde yansıyarak ona daha büyük bir taraftar ve medya ivmesi kazandırıyor.

Bununla birlikte "UEFA" alternatif bir seçeneğe başvurmayı da göz ardı etmiyor; yarı finale yükselen milli takımlardan hiçbirinin turnuvaya ev sahipliği yapamaması halinde yarı finallerin tarafsız sahada oynanması mümkün.

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İspanya ve Fransa, ev sahipliği yarışında yalnızca resmi birer aday dosyası sunmuş olmaları nedeniyle değil, aynı zamanda yarı finale ulaşmanın en güçlü adayları arasında yer almaları nedeniyle de avantajlı konumda.

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Ayrıca daha önce son aşamanın ilk edisyonuna 2019'da Portekiz ev sahipliği yapmış, ardından 2021'de İtalya, sonra 2023'te Hollanda ve 2025'te Almanya bunu izlemişti; İngiltere ise 2028 Avrupa Uluslar Kupası'na ev sahipliğiyle bağlantılı olmasına rağmen olası bir aday olarak görünüyor.

Turnuvaya ev sahipliği yapmanın İspanya açısından önemi yalnızca büyük bir futbol etkinliği düzenlemekle sınırlı değil; aynı zamanda Portekiz ve Fas ile ortaklaşa 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanmakla ilgili stratejik boyutlar da taşıyor.

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UEFA Uluslar Ligi'nin yarı final aşamasına ev sahipliği yapmak, Dünya Kupası öncesinde İspanya'nın organizasyon kapasitesi için önemli bir sınav teşkil ediyor; ayrıca Santiago Bernabeu stadyumunun, en üst düzeyde organizasyon ve taraftar hazırlıkları gerektiren büyük etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini kanıtlayarak 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapma şansını artırabilir.

Bir yanda Santiago Bernabeu ve José Zorrilla stadyumları, diğer yanda Lyon ve Saint-Étienne stadyumları arasında perde arkasındaki rekabet, İsviçre'nin Nyon kentinde perşembe günü yapılması planlanan çeyrek final kurasının sonucunu beklerken sürüyor; bu kura, yarı finale giden yolun hatlarını belirleyecek ve ev sahipliği yarışına daha net bir yön kazandıracak.

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Hatırlatmak gerekirse, Portekiz, final maçında normal süresi ve uzatmaların (2-2) berabere sona ermesinin ardından İspanya'yı penaltı atışlarıyla yenerek tarihinde ikinci kez 2025 yılında şampiyonluğa ulaşmasıyla UEFA Uluslar Ligi'nin mevcut şampiyonu konumunda.

Portekiz daha önce turnuvanın ilk edisyonunun şampiyonluğunu 2019'da kazanmış, Fransa 2021 edisyonunun kupasını elde etmiş, İspanya ise 2023 edisyonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.