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2030 Dünya Kupası nedeni ile Lekjaa, CAF'taki görevine ilişkin önemli bir karar aldı

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Sürpriz karar

Fevzi Lakjaa, Afrika Futbol Konfederasyonu içindeki kartlarını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Afrika futbolunun kulisindeki en önemli sorumluluklarından birini sona erdirebilecek bu adımda, "CAF"a bağlı Mali Komite başkanlığından istifasını sunmaya yöneldi; ancak kıta konfederasyonu başkan yardımcılığı görevini korumaya devam ediyor.

Faslı "HespORT" sitesi, Lakjaa'nın bu görevin getirdiği yükümlülüklerin büyüklüğü, gerektirdiği sık seyahat ve yolculuklar, bunun yanı sıra Afrika Konfederasyonu'nun mali işlerinin yönetimiyle ilgili çeşitli dosyaların takibi için gereken büyük zaman nedeniyle Mali Komite başkanlığından istifa etmeye karar verdiğini bildirdi.

Habere göre bu karar, Faslı yetkilinin önceliklerini yeniden düzenleme ve gerek sportif gerekse hükümet düzeyinde Fas içinde üstlendiği sorumluluklara daha fazla odaklanma; ayrıca 2030 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği hazırlıklarıyla ilgili dosyalara dahil olma isteği çerçevesinde geliyor.

Aynı kaynak, Lakjaa'nın Mali Komite başkanlığından ayrılmasının, Afrika Futbol Konfederasyonu yapılarından çekildiği anlamına gelmediğini vurguladı; zira "CAF" başkan yardımcısı sıfatıyla görevlerini sürdürecek ve kıta konfederasyonunun yürütme liderliği içindeki konumunu koruyacak.

Lakjaa, Mali Komite'yi yönettiği dönemde büyük bir tecrübe kazanmıştı; yönetişim ve mali dengelerle ilgili bir dizi önemli dosyayı takip etmiş, ayrıca harcamaların rasyonelleştirilmesi ve Afrika Konfederasyonu'nun mali kaynaklarının güçlendirilmesi için çalışmıştı.

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