2030 Dünya Kupası'na katılacak mısın? Messi'den şaşırtıcı yanıt

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, 39 yaşına ulaşmış olmasına rağmen – ki bu, bir sonraki Dünya Kupası’nda 43 yaşında olacağı anlamına geliyor – 2030 Dünya Kupası’nda yer alma olasılığını reddetmedi.

Birçok kişi, Messi'nin Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının, özellikle de kupayı 35 yaşındayken kaldırmış olması nedeniyle, onun uluslararası sahnedeki son durağı olacağını düşünmüştü; ancak Arjantin kaptanı beklentileri alt üst etmeye devam etti ve 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Messi, ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nda futbol efsanesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor. Cezayir ve Avusturya’ya karşı oynanan ilk iki maçta 5 gol atan Messi, son turda Ürdün ile karşılaşmadan önce bile Arjantin’i ikinci tura taşımayı başardı.

“Pire” lakaplı Messi, bu turnuvanın gol krallığı listesinin başında yer alırken, 18 golle turnuva tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını da elinde tutuyor.

İspanya, Portekiz ve Fas’ta düzenlenecek olan 2030 Dünya Kupası’nda yer alma olasılığı sorulduğunda, bu kapıyı tamamen kapatmayı reddeden Messi, İngiliz “Daily Mail” gazetesinin aktardığına göre, “Ne olacağını göreceğiz” dedi.

Birkaç gün önce bir sonraki turnuvaya katılmayı düşünmediğini kesin bir dille belirtmiş olsa da, bu seferki cevabı daha az kesin görünüyordu.

Bu açıklamalar, Arjantinli yıldızın kariyerinde yedinci kez Dünya Kupası'na katılma fikrine kapıyı tamamen kapatmadığının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor, özellikle de fiziksel durumu nedeniyle 2024 Copa América ve 2026 Dünya Kupası'na katılma konusunda daha önce şüphelerini dile getirmiş, ancak daha sonra sahalara geri dönüp yeniden parlamayı başarmıştı.

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Patagonya’da dev bir heykel

Arjantin'de ise Messi, Patagonya bölgesindeki Cotrical Co şehrinde yaklaşık 26 metre (85 fit) yüksekliğindeki dev bir heykelin açılışıyla olağanüstü bir onurlandırmaya layık görüldü.

Heykelin yapımı 18 ay sürdü ve Arjantinli heykeltıraş Aldo Perroisa tarafından gerçekleştirildi. Perroisa, projenin dünya çapında “Arjantin’in elçisi” olarak gördüğü bir kişiye bir saygı gösterisi olduğunu açıkladı.

Heykel, 2022 Dünya Kupası finalinde, Arjantin’e Fransa’yı mağlup ederek şampiyonluğu kazandıran belirleyici penaltı vuruşunun ardından Messi’nin Lusail Stadyumu’nun zemine diz çöktüğü ünlü anı canlandırıyor. Ayrıca, Messi’nin milli takım forması tutarken gökyüzünü işaret ettiği hali de heykelde yer alıyor; bu, rahmetli büyükannesini anmak için sık sık yaptığı bir jesttir.

Bu onurlandırma, Messi’nin 39. doğum günü kutlamalarıyla aynı zamana denk geldi. Arjantin milli takımındaki takım arkadaşları, takım kampında özel hediyelerle ona sürpriz yaptılar ve bu kutlama anları sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.