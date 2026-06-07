2026 FIFA Dünya Kupası'nı ücretsiz olarak nasıl izleyebilirsiniz?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak ve birkaç gün içinde Kuzey Amerika topraklarına ayak basacak. 48 takımın yer aldığı genişletilmiş kadroyla rekor kıran 104 maçın canlı yayınlanacağı bu turnuvada, futbol coşkusu doruk noktasına ulaşıyor.

Uluslararası şöhretin her dakikasını kaçırmamak için, pahalı kablo TV sözleşmeleri veya yüksek aylık ücretler ödemek zorunda değilsiniz. Stratejik ücretsiz deneme sürümleri, ücretsiz açık yayınlar ve Tubi ile yapılan özel dijital ortaklık sayesinde, bu yazki turnuvayı tek kuruş harcamadan takip etmek tamamen mümkün.

GOAL, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı tamamen ücretsiz izlemek için en iyi planları burada ayrıntılı olarak açıklıyor ve sıfır dolarlık seçeneklerden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi vurguluyor.









FS1 ve Universo'da yayınlanan 34 kablo TV'ye özel maç da dahil olmak üzere canlı yayınların tek bir saniyesini bile kaçırmak istemiyorsanız, Fubo ücretsiz yayın izleme seçenekleriniz arasında en iyi araçtır. Tamamen spor tutkunları için tasarlanan Fubo, Dünya Kupası için gerekli dört kanalı (FOX, FS1, Telemundo ve Universo) kullanıma hazır olarak sunar.

Fubo 5 Günlük Ücretsiz Deneme sürümünü doğru zamanda etkinleştirerek, kablolu yayın aboneliğini iptal edenler, herhangi bir ön ödeme yapmadan telefon, tablet veya akıllı TV'lerinde tüm maçları canlı olarak izleyebilirler.

Multiview Avantajı: Fubo, tek bir ekranda aynı anda dört maçı izlemenizi sağlar. Bu, birden fazla grubun tam olarak aynı anda sona erdiği grup aşamasının son günleri için kesinlikle oyunun kurallarını değiştiren bir özellik.

Sınırsız Bulut DVR: İş yerinde sıkışıp kaldığınız sırada önemli bir öğleden sonra maçı başlıyorsa, Fubo uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kaydetmesini ayarlayabilir ve eve giderken spoiler içermeyen, yüksek kaliteli yayını baştan sona izleyebilirsiniz.

2. Kablosuz (OTA) Dijital Antenler: Ömür Boyu Ücretsiz Geçiş

İnternet veri sınırları veya abonelik sürelerinin dolması konusunda endişelenmeden tamamen ücretsiz, yüksek çözünürlüklü canlı yayın izlemek istiyorsanız, modern bir dijital anten en iyi dostunuzdur.

FOX Sports İngilizce yayın haklarına sahipken Telemundo İspanyolca yayın haklarını elinde bulundurduğundan, turnuvanın en önemli maçlarını standart kamu yayın kanalları üzerinden yayınlamak zorundadırlar. TV'nize basit bir HD anten (15–25 dolarlık tek seferlik satın alma) takarak, yerel ağ bağlı kuruluşlarını ücretsiz olarak doğrudan havadan alabilirsiniz.

Ne elde edersiniz: Açılış törenleri, USMNT grup aşaması maçlarının tamamı ve 19 Temmuz'da MetLife Stadyumu'nda oynanacak Büyük Final dahil olmak üzere 70 tam canlı maçı sıkıştırılmamış HD kalitesinde tamamen ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Sınırlama: Anten, FS1 veya Universo gibi kablolu yayınlara özel kanalları çekmez. Bu kanallarda yayınlanan kalan 34 grup aşaması maçını izlemek için, anteninizi yukarıda açıklanan Fubo ücretsiz deneme yöntemiyle eşleştirebilirsiniz.

3. Tubi: Ücretsiz Canlı 4K Açılış Maçı Eşzamanlı Yayınları ve Tam Tekrarlar

Bütçesi kısıtlı sporseverler için büyük bir fırsat: FOX’un ücretsiz, reklam destekli yayın platformu Tubi, FIFA Dünya Kupası™’na tamamen adanmış bir FOX Hub’ı hizmete sundu. Bu platformu kullanmak için kredi kartı bilgilerinizi girmenize veya ücretli bir profil oluşturmanıza gerek yok.

Tubi, turnuvanın en çok ilgi çeken iki açılış maçını çarpıcı 4K çözünürlükte tamamen canlı ve ücretsiz olarak yayınlayacak:

11 Haziran, 15:00 ET / 12:00 PT: Meksika - Güney Afrika (Turnuva Açılış Maçı)

12 Haziran, 21:00 ET / 18:00 PT: ABD - Paraguay (ABD Milli Takımı Açılış Maçı)

💡 Tekrar İzleme Açığı: Tubi, 104 maçın tamamını canlı yayınlamasa da, özel platformunda her maçın bitiş düdüğünün hemen ardından 90 dakikalık tam uzunlukta maç tekrarlarını ve 10 dakikalık özet videoları yükleyecek. Gün içinde sosyal medyada spoiler'lara bakmaktan kaçınabilirseniz, tüm turnuvayı Tubi'de kendi programınıza göre ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

4. Ücretsiz Deneme Dönüşüm Stratejisi

Turnuvanın 38 günlük süresi boyunca kablosuz canlı yayın kapsamınızı daha da genişletmek için, Fubo'nun yanı sıra diğer büyük yayın hizmetlerinin ücretsiz deneme sürelerini de kullanabilirsiniz. Bunları doğru bir şekilde ayarlarsanız, eleme turlarının büyük bir bölümünü izleyebilirsiniz.

DirecTV Stream (5 Günlük Ücretsiz Deneme): DirecTV’nin bağımsız uygulaması, güçlü yerel ağ ortakları ve kesintisiz FS1 yayınları sunar. Bu denemeyi etkinleştirmek, yüksek riskli Son 16 veya Çeyrek Final blokları sırasında oldukça değerlidir.

YouTube TV (7 Günlük Ücretsiz Deneme): YouTube TV, yeni hesaplar için düzenli olarak devam eden deneme süreleri sunar. Otomatik bir Cloud DVR özelliğine sahiptir, yani canlı maçları kaydedebilir ve aktif deneme haftanız boyunca cihazlarınızda ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.









Hızlı Referans: Ücretsiz 2026 Dünya Kupası Seçeneklerinin Karşılaştırması

Ücretsiz Yöntem Maliyet Canlı Yayınlanan Maçlar Gizli Avantaj Fubo Ücretsiz Deneme 5 Gün Ücretsiz 104 Maçın Tamamı (İngilizce ve İspanyolca) Sabit Özelleştirilebilir 4 maçlık ekran düzeni, Bulut DVR Dijital HD Anten Tek seferlik ~20 $ ücret 70 Ana Maç (FOX / Telemundo) İnternet veri kullanımı yok, sıkıştırılmamış 1080p Tubi FOX Hub %100 Ücretsiz Seçkin Açılış Maçları (Canlı) / Tüm 104 Maç (İsteğe Bağlı) Doğal 4K canlı yayınlar, 7/24 analiz kanalları DirecTV Stream Deneme Sürümü 5 Gün Ücretsiz FOX ve FS1 yayınları Cep telefonlarında ultra hızlı kanal değiştirme YouTube TV Deneme Sürümü 7 Gün Ücretsiz FOX ve FS1 yayınları Çakışan klipler olmadan sınırsız bulut depolama

⚠️ Sorunsuz Ücretsiz Yayın İzleme için GOAL’un Profesyonel İpuçları

Tamamen ücretsiz izleme deneyiminizin sorunsuz ve tamamen yasal olmasını sağlamak için şu üç temel kuralı aklınızda bulundurun:

Takvimde İptal Uyarıları Ayarlayın: Yayın platformları, kullanıcıların ücretsiz deneme sürelerinin ne zaman sona erdiğini unutmalarına güvenir. Fubo veya başka bir platformda ücretsiz denemeyi etkinleştirdiğiniz anda, hemen akıllı telefonunuzun takvim uygulamasını açın ve otomatik yenileme süresi başlamadan 24 saat önce aboneliği iptal etmek için yüksek sesli bir uyarı ayarlayın. Yasadışı Yayınlara Dikkat Edin: Şüpheli, üçüncü taraf korsan yayın sitelerinden uzak durun. Son derece yasadışı olmalarının yanı sıra, bu şüpheli yayınlar gerçek canlı yayından yaklaşık 2–3 dakika geride kalır (arkadaşlarınızın golü siz görmeden size mesaj atmasını garanti eder) ve cihazlarınızı sürekli olarak rahatsız edici kötü amaçlı yazılımlarla bombardımana tutar. Anteninizin Yerleşimini Optimize Edin: Kablosuz anteni tercih ediyorsanız, anteni duvara mümkün olduğunca yükseğe veya yerel yayın kulelerine bakan bir pencereye doğrudan yerleştirin. Metal panjurlar, beton duvarlar ve elektronik cihazlar sinyali bozabilir, bu nedenle anteni taşıdıktan sonra TV ayarlarınızda hızlı bir "kanal taraması" yapmanız, anında daha net yayınlara erişmenizi sağlayabilir.







