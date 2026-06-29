2026 FIFA Dünya Kupası, kaotik bir grup aşamasından doğrudan 32'li tur eleme aşamasının heyecan dolu dramına geçerek Kuzey Amerika genelinde resmen tüm hızıyla devam ediyor. 48 takıma genişletilen katılımcı kadrosu şimdiden turnuvaya tarihi anlar yaşatırken, futbol coşkusu tam anlamıyla doruk noktasına ulaştı.

Turnuva 19 Temmuz’daki finale doğru ilerlerken, uluslararası zaferin yaşandığı kalan maçları izlemek için pahalı kablolu yayın sözleşmelerine veya yüksek aylık ücretlere para harcamak zorunda kalmayacaksınız. Canlı TV ücretsiz deneme sürümlerinden stratejik olarak yararlanmak, ücretsiz karasal yayınları izlemek ve Tubi üzerinden isteğe bağlı özetleri takip etmek sayesinde, bu yazın geri kalan turnuva maçlarını tek kuruş harcamadan izlemek tamamen mümkün.

GOAL, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın geri kalanını tamamen ücretsiz izlemek için en iyi planları burada ayrıntılı olarak açıklıyor ve sıfır dolarlık seçeneklerden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi tam olarak vurguluyor.









FS1 ve Universo'da yayınlanan 34 kablo TV'ye özel maç da dahil olmak üzere canlı yayınların tek bir saniyesini bile kaçırmak istemiyorsanız, Fubo ücretsiz yayın izleme seçenekleriniz arasında en iyi araçtır. Tamamen spor tutkunları için tasarlanan Fubo, Dünya Kupası için gerekli dört kanalı (FOX, FS1, Telemundo ve Universo) pakete dahil olarak sunar.

Fubo’nun 5 Günlük Ücretsiz Deneme sürümünü doğru zamanda etkinleştirerek, kablolu yayın aboneliğini iptal edenler, herhangi bir ön ödeme yapmadan telefon, tablet veya akıllı TV’lerinde tüm maçları canlı olarak izleyebilirler.

Multiview Avantajı: Fubo, tek bir ekranda aynı anda dört maçı izlemenize olanak tanır. Bu, birden fazla grubun tam olarak aynı anda sona erdiği grup aşamasının son günleri için tam anlamıyla bir devrim niteliğindedir.

Sınırsız Bulut DVR: İş yerinde mahsur kaldığınız sırada önemli bir öğleden sonra maçı başlıyorsa, Fubo uygulaması üzerinden maçı ücretsiz olarak kaydetmeye ayarlayabilir ve eve giderken spoiler içermeyen, yüksek kaliteli yayını baştan sona izleyebilirsiniz.

2. Kablosuz (OTA) Dijital Antenler: Ömür Boyu Ücretsiz Erişim

İnternet veri sınırları veya abonelik sürelerinin dolması konusunda endişelenmeden tamamen ücretsiz, yüksek çözünürlüklü canlı yayın izlemek istiyorsanız, modern bir dijital anten en iyi dostunuzdur.

FOX Sports İngilizce yayın haklarına sahipken Telemundo da İspanyolca yayınları üstlendiği için, bu kanallar turnuvanın en önemli maçlarını standart kamu yayın kanalları üzerinden yayınlamakla yükümlüdür. TV’nize basit bir HD anten (15–25 dolarlık tek seferlik satın alma) takarak, yerel ağ bağlı kanallarını ücretsiz olarak doğrudan havadan alabilirsiniz.

Elde edeceğiniz avantajlar: Açılış törenleri, ABD Erkek Milli Takımı’nın grup aşaması maçlarının tamamı ve 19 Temmuz’da MetLife Stadyumu’nda oynanacak Büyük Final dahil olmak üzere 70 canlı maçı , sıkıştırılmamış HD kalitesinde tamamen ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Sınırlama: Anten, FS1 veya Universo gibi kablolu yayınlara özel kanalları almaz. Bu kanallarda yayınlanacak kalan 34 grup aşaması maçını izlemek için, anteninizi yukarıda açıklanan Fubo ücretsiz deneme yöntemiyle eşleştirebilirsiniz.

3. Tubi: Ücretsiz Canlı 4K Açılış Maçı Eşzamanlı Yayınları ve Tam Tekrarlar

Bütçesi kısıtlı sporseverler için büyük bir kazanç olarak, FOX’un ücretsiz, reklam destekli yayın platformu Tubi, tamamen FIFA Dünya Kupası™’na adanmış bir FOX Hub’ı hizmete sundu. Bu platformu kullanmak için kredi kartı bilgilerinizi girmenize veya ücretli bir profil oluşturmanıza bile gerek yok.

Tubi, turnuvanın en çok ilgi çeken iki açılış maçını, çarpıcı doğal 4K çözünürlükte tamamen canlı ve ücretsiz olarak yayınlayacak:

11 Haziran, saat 15:00 ET / 12:00 PT: Meksika - Güney Afrika (Turnuvanın Açılış Maçı)

12 Haziran, saat 21:00 ET / 18:00 PT: ABD - Paraguay (ABD Milli Takımı'nın Açılış Maçı)

💡 Tekrar İzleme Fırsatı: Tubi, 104 maçın tamamını canlı yayınlamasa da, platformun özel bölümünde her maçın bitiş düdüğünün hemen ardından 90 dakikalık tam uzunlukta maç tekrarları ve 10 dakikalık özetler yüklenecek. Gün boyunca sosyal medyadaki spoiler'ları kontrol etmekten kaçınabilirseniz, tüm turnuvayı Tubi'de kendi programınıza göre ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

4. Ücretsiz Deneme Dönüşüm Stratejisi

Turnuvanın 38 günlük süresi boyunca kablosuz canlı yayın erişiminizi daha da genişletmek için, Fubo ile birlikte diğer büyük yayın hizmetlerinin ücretsiz deneme sürelerini kademeli olarak kullanabilirsiniz. Bunları doğru bir şekilde zamanlarsanız, eleme aşamalarının büyük bir bölümünü izleyebilirsiniz.

DirecTV Stream (5 Günlük Ücretsiz Deneme): DirecTV’nin bağımsız uygulaması, güçlü yerel ağ ortakları ve kesintisiz FS1 yayınları sunar. Bu deneme sürümünü etkinleştirmek, heyecan dolu Son 16 Turu veya Çeyrek Final maçları sırasında son derece değerlidir.

YouTube TV (7 Günlük Ücretsiz Deneme): YouTube TV, yeni hesaplar için düzenli olarak devam eden deneme süreleri sunar. Otomatik bir Bulut DVR özelliğine sahiptir; bu sayede canlı maçları kaydedebilir ve aktif deneme haftanız boyunca cihazlarınızda ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.









Hızlı Kılavuz: 2026 Dünya Kupası İçin Ücretsiz Seçeneklerin Karşılaştırması

Ücretsiz Yöntem Maliyet Canlı Yayınlanan Maçlar Gizli Avantaj Fubo Ücretsiz Deneme 5 Gün Boyunca Ücretsiz 104 Maçın Tamamı (İngilizce ve İspanyolca) Sabit Özelleştirilebilir 4 maçlık ekran düzeni, Bulut DVR Dijital HD Anten Tek seferlik ~20 $ ücret 70 Ana Maç (FOX / Telemundo) İnternet veri kullanımı yok, sıkıştırılmamış 1080p Tubi FOX Hub %100 Ücretsiz Seçkin Açılış Maçları (Canlı) / 104 Maçın Tamamı (İsteğe Bağlı) Doğal 4K canlı yayınlar, 7/24 analiz kanalları DirecTV Stream Deneme Sürümü 5 Gün Boyunca Ücretsiz FOX ve FS1 yayınları Cep telefonlarında ultra hızlı kanal değiştirme YouTube TV Deneme Sürümü 7 Gün Boyunca Ücretsiz FOX ve FS1 yayınları Çakışan klipler olmadan sınırsız bulut depolama alanı

⚠️ Sorunsuz Ücretsiz İzleme için GOAL’un Profesyonel İpuçları

Tamamen ücretsiz izleme deneyiminizin sorunsuz ve tamamen yasal olmasını sağlamak için şu üç temel kuralı aklınızda bulundurun:

Takvimde İptal Uyarıları Ayarlayın: Yayın platformları, kullanıcıların ücretsiz deneme sürelerinin ne zaman sona ereceğini unutmalarına güvenir. Fubo veya başka bir platformda ücretsiz denemeyi etkinleştirdiğiniz anda, hemen akıllı telefonunuzun takvim uygulamasını açın ve otomatik yenileme süresi başlamadan 24 saat önce aboneliği iptal etmek için yüksek sesli bir uyarı ayarlayın. Yasadışı Yayınlara Dikkat Edin: Şüpheli, üçüncü taraf korsan yayın sitelerinden uzak durun. Son derece yasadışı olmalarının yanı sıra, bu şüpheli yayınlar gerçek canlı yayından yaklaşık 2–3 dakika geride kalır (bu da bir golü siz görmeden arkadaşlarınızın size mesaj atacağını garanti eder) ve cihazlarınızı sürekli olarak rahatsız edici kötü amaçlı yazılımlarla bombardımana tutar. Anteninizin Yerleşimini Optimize Edin: Havadan yayın alan bir anten kullanmayı tercih ediyorsanız, anteni duvara mümkün olduğunca yükseğe yerleştirin veya yerel yayın kulelerine bakan bir pencereye doğrudan dayayın. Metal panjurlar, beton duvarlar ve elektronik cihazlar sinyali zayıflatabilir; bu nedenle, anteni yerleştirdikten sonra TV ayarlarınızda hızlı bir "kanal taraması" yapmanız, anında daha net yayınlara erişmenizi sağlayabilir.







