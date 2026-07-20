2026 Dünya Kupası'nın ideal kadrosunda büyük bir sürpriz

2026 Dünya Kupası, İspanya milli takımının final maçında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanmasıyla sona erdi.

"SofaScore" sitesi, dünya şampiyonlarının açık bir üstünlüğünün görüldüğü Dünya Kupası'nın ideal kadrosunu açıkladı. Bu kadroda İspanya milli takımından Rodri, Mark Kokorilla, Aymeric Laporte, Pau Kubarsi ve Pedro Porro'nun yer alması, "La Roja"nın turnuva boyunca sergilediği üstünlüğü yansıtıyor.

Ancak en büyük sürpriz kaleci pozisyonunda yaşandı; İsviçreli Gregor Kobel, İspanyol Unai Simón'un yerine tercih edildi. Oysa Simon, İspanya’nın şampiyonluğuna yaptığı büyük katkıların ardından Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından verilen Altın Eldiven ödülünü resmen kazanmıştı; takım arkadaşı Pau Kubarsi ise En İyi Genç Oyuncu ödülünü alırken, Rodri turnuvanın En İyi Oyuncusu olarak Altın Top ödülünü kazandı; Altın Ayakkabı ödülü ise Fransız Kylian Mbappé’ye gitti.

Arjantin'in finalde yenilgiye uğramasına rağmen, Lionel Messi kadrodaki yerini korudu; hatta 8,79 puanla tüm oyuncular arasında en yüksek puanı alarak 8,24 puanlı Kylian Mbappé'yi geride bıraktı. Ayrıca kadroda Norveçli Erling Haaland ve İngiliz Jude Bellingham’ın yanı sıra Rodri ve Fransız Ousmane Dembélé de yer aldı.

2026 Dünya Kupası’nın ideal kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Gregor Kobel (İsviçre).

Defans: Mark Kokorela, Aymeric Laporte, Pau Kubarsi, Pedro Porro (İspanya).

Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Ousmane Dembélé (Fransa).

Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappé (Fransa), Erling Haaland (Norveç).

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