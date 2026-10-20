Bugün yayımlanan bir basın raporu, yapay zekânın 2026 yılı Ballon d'Or ödülü için favori adayını çoktan belirlediğini öne sürdü.

"Foot Mercato" sitesine göre, veri ve yapay zekâ alanında uzmanlaşmış Fransız "Aviseo" şirketinin tahminlerinde, Lamine Yamal yüzde 23'lük oranla ödülün adayları listesinin başında yer alırken; onu Harry Kane (yüzde 21) ve Kylian Mbappe (yüzde 19) takip ediyor.

Rodri ve Lionel Messi ise sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 18'lik oranlarla ilk beşi tamamlıyor.

Bu sıralamayı belirlemek için model; bireysel ve takım performansını, oyuncuların medyadaki yer alma düzeyini ve geçmiş oylama eğilimlerini bir araya getiriyor.



Şirket, "rastgele orman" adı verilen bir sınıflandırma algoritmasına dayanan tahmin modelini kullanıyor. Bu model, kendi oyuncu endeksinden elde edilen verilerle farklı senaryoları karşılaştırıyor.

Şirket, Ousmane Dembele'nin kazandığı 2025 sürümünün en iyi beş oyuncu listesindeki ilk beş oyuncuyu doğru bir şekilde belirlediğini iddia ediyor; ayrıca 2026 Dünya Kupası için yüzde 75'lik bir isabet oranıyla övünüyor.

Dünya Kupası'nın damga vurduğu bir yılda yapay zekâ, Barcelona'nın yükselen yıldızını zirveye yerleştiriyor; ancak bu ona ödülü kazanmayı garanti etmiyor.