2025 Afrika Kupası zaferi yine de Fas’tan Senegal’e geçebilir

2025 Afrika Kupası'nın gerçek galibinin Fas olduğu henüz kesinleşmedi. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2025 Afrika Kupası'nı kimin kazanacağını belirlemek için bir duruşma planladı.

Senegal ile Fas arasındaki Afrika Kupası finalinde Senegal, maçın son bölümünde öne geçmiş gibi görünüyordu, ancak Batı Afrika ülkesinin golü itme faulü gerekçesiyle iptal edildi.

Ardından maçın son anlarında Fas bir penaltı kazandı ve bunun üzerine Senegal oyuncuları o kadar öfkelendi ki sahayı terk etti.

Oyuncular sahaya geri döndüğünde Brahim Díaz, penaltıyı panenka ile kullanmaya karar verdi. Top, kaleci Edouard Mendy için kurtarışa dönüştü.





Uzatmalarda Pape Gueye topu Yassine Bounou'nun yanından ağlara gönderdi ve Senegal maçı 1-0 kazanarak kupayı teslim aldı.

Ancak iki ay sonra ödül Senegal'in elinden tekrar alındı. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), son düdükten önce sahayı terk eden takımların maçı otomatik olarak kaybettiğinin yazılı olduğu 82. maddeye başvurdu.

Senegal buna katılmadı ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu. Duruşma, 8 Ekim'de Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve Fas Futbol Federasyonu arasında yapılacak.

Taraflar hızlandırılmış bir prosedür konusunda anlaşmaya varamadı; bu nedenle süreç, CAS usul kurallarına göre standart takvimi izleyecek. Duruşma kapalı kapılar ardında yapılacak.

Duruşmanın ardından CAS heyeti müzakerelere başlayacak.