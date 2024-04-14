2024'ün en iyisi Semih Kılıçsoy: Süper Lig'de zirvede

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, 2024 yılında ortaya koyduğu performansla meslektaşlarını geride bırakıp Süper Lig'de zirveye yerleşti.

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

Semih Kılıçsoy bu maçı da boş geçmedi

Performansıyla Süper Lig'de zirvede

NE OLDU? Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken siyah-beyazlıların tek golünü Semih Kılıçsoy kaydetti. Kartal bu sezon Süper Lig'de istediği istikrarlı grafiği bir türlü yakalayamadı ve kötü bir sezondan geçti. Ancak aynı durumun takımın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy için geçerli değil. Bu sezon ortaya koyduğu performansla bir inci gibi parlayan Semih, çıkış yakaladığı bir sezon geçiriyor.

BÜYÜK RESİM: Samsunspor filelerini havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Semih Kılıçsoy, 2024 yılında Süper Lig'de en fazla gol katkısı veren oyuncu oldu. Bu yıl ligde 9. golüne imza atan genç golcünün, 3 de asisti bulunuyor. Semih Kılıçsoy böylece 12 gole direkt katkı sağlayarak 2024 yılında bu alanda zirvede yer aldı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Toplam gol sayısını 10'a yükselten Semih, aynı zamanda 18 yaş 242 gün ile Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu. Bu kategoride ilk sırada ise 18 yaş 127 gün ile Oktay Derelioğlu bulunuyor.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 19 Nisan'da Ankaragücü ile oynayacak ardından aynı rakibiyle 23 Nisan'da Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek.