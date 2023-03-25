Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'in zaferle tamamladığı Şampiyonlar Ligi'nde 2022/23 sezonu finali ne zaman?

Heyecanla geçen 2022/23 sezonunun tamamlanmasına neredeyse az bir süre kaldı. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi zaferini Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid yaşamıştı.

İspanyol devi bu sezon aynı başarıyı tekrarlamak isterken önce çeyrek finalde Chelsea'yi geçmesi gerekecek. Bayern Münih, Benfica, AC Milan, Manchester City, Napoli ve Inter ise çeyrek finalde mücadele edecek diğer takımlar.

Peki 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Geçen sezon Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta başlarken bir önceki yıl Chelsea'nin Manchester City'yi finalde mağlup ettiği maç 29 Mayıs'ta oynanmıştı. Bu yıl biraz gecikme var. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali nerede?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu sezonun en iyi iki Avrupa takımı kozlarını Türkiye'de paylaşacaklar. Daha önce 2005 yılında AC Milan ile Liverpool arasındaki ikonik finale ev sahipliği yapmış olan bu stadyumda ikinci kez final oynanacak. Taraftarlar, 'İstanbul Mucizesi' gibi büyüleyici bir final daha bekleyecek.