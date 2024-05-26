Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu.
29. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Icardi yine sahnede
İkinci yarıya da hızlı başlayan Aslan, 51. dakikada yine Mauro Icardi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
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53. dakikada Berkan Kutlu sahneye çıktı ve Galatasaray farkı üçe yükseltti.
78'de Prip ağları havalandırarak farkı ikiye indirdi. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Konya'da şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu elde etti.