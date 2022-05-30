İspanyol devi ve Bundesliga ekibi, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sona erdikten sonra gözler, oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası’na çevrildi.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, oldukça verimli geçirdiği sezonda hem La Liga’yı hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başarmıştı.

Ancelotti önderliğindeki oyun devamlılığı Madrid ekibine unutulmaz bir sezon yaşattı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt ise zorlu rakiplerini saf dışı bırakarak kazandığı şampiyonlukla ve taraftarlarının deplasman çıkartmalarıyla adından söz ettirmiş ve Bundesliga’yı 11. sırada tamamlamıştı.

2022 UEFA Süper Kupası ne zaman oynanacak?

2021-22 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt arasındaki 2022 UEFA Süper Kupası maçı, 10 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak.

2022 UEFA Süper Kupası karşılaşması Finlandiya’nın Helsinki şehrindeki Helsinki Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

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