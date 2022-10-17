2022 Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi Barcelona kaptanı Alexia Putellas oldu

Barcelona kaptanı, üst üste ikinci kez dünyanın en iyi kadın oyuncusu seçildi.

NELER OLDU? Barcelona kaptanı, 2022 Ballon d'Or ödüllerinde dünyanın en iyi kadın oyuncusu seçildi. Arsenal'den Beth Mead ve Chelsea'den Sam Kerr'i geride bırakan Putellas, ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'unu kazanan ilk oyuncu oldu.

Barcelona kaptanı 10 Şampiyonlar Ligi maçında 11 gol kaydetti ve 26 lig maçında 18 gol attı, 15 asist kaydetti.

Putellas, ödülü aldıktan sonra duygularını, "Takım arkadaşlarım olmasaydı bu mümkün olmazdı. Teknik direktörümüze ve Barcelona'da emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum." cümleleriyle ifade etti.

PUTELLAS İÇİN SIRADA NE VAR? Barcelona kaptanı, ön çapraz bağlarını yırtması sebebiyle, temmuz ayında bir ameliyat geçirdi ve sahalardan uzak kaldı. Barcelona, Alexia'nın 10-12 ay süre sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.

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