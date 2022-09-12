2022 Dünya Kupası, Süper Lig'i nasıl etkileyecek?

Kışın düzenlenecek olan turnuva, Süper Lig fikstürünü de önemli derecede etkileyecek.

2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak ve final neredeyse bir ay sonra 18 Aralık'ta gerçekleşecek.

FIFA'nın uluslararası turnuvası tarihte ilk kez her zamanki tarihi olan haziran-temmuz aylarında değil, Avrupa'daki sezonlar devam ederken oynanacak.

Peki Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'ndan dolayı 2022-23 sezonu fikstüründe ne gibi bir değişiklik yaptı?

GOAL, inceliyor.

Süper Lig'e ne zaman ara verilecek?

2021-22 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e 27 Aralık 2021'de ara verilmiş, ikinci yarı ise 7 Ocak 2022'de başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonunun planlamasını duyururken, devre arasının geçmiş sezonlara göre farklı bir tarihte olacağını şu açıklama ile bildirdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi. Buna göre; Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

"21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek.

"Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak."

Buna göre, Dünya Kupası nedeniyle lige bu sezon aralık ayında değil, kasım ayında ara verilecek.