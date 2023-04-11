2022 Dünya Kupası'na gitmedi: Arjantinli oyuncu, 2023'te dünyanın en golcü ismi

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer almayan Arjantinli oyuncu, 2023'te Kylian Mbappe ve Erling Haaland'dan daha çok gol attı.

German Cano, 2023'ün en golcü ismi

Kylian Mbappe & Erling Haaland'ı geride bıraktı

Arjantin ile Dünya Kupası'nda değildi

NE OLDU? Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda 36 yıllık bekleyişi sonlandırarak şampiyonluk yaşadı. Ancak Lionel Scaloni'nin kadrosunda yer almayan bir isim, 2023'te dünyanın en golcü oyuncusu. 2023'TE

EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU KİM? 14 maçta 18 gole imza atan German Cano, şu anda 2023'te dünyanın en golcü oyuncusu. 35 yaşındaki santrafor, Fluminense forması giyiyor. Arjantinli oyuncu, Kylian Mbappe veya Erling Haaland gibi oyuncuları geride bıraktı. Hem PSG'nin hem de Manchester City'nin yıldızı, 2023'te kendi takımları için 17'şer gol kaydetti.

BÜYÜK RESİM: German Cano olağanüstü gol sayısına rağmen milli takımın tercihi olmadı ancak bu yılki başarısından gurur duyuyor olmalı.

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