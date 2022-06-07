2022 Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak?

Katar'daki dev turnuva büyük bir heyecana sahne olacak.

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, yaz aylarındaki artan sıcaklıklar ve Katar’daki yüksek sıcaklık değerleri sebebiyle kasım ve aralık aylarında oynanacak.

Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın katılamayacağı 2022 Katar Dünya Kupası’na katılacak son takım da hafta sonu oynanan karşılaşmalardan sonra belli oldu.

Galler de 2022 Katar Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Liglerin, transfer sezonlarının ve takvimlerin 2022 Katar Dünya Kupası’na göre düzenlendiği 2022-23 sezonunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası TRT1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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