2022 Dünya Kupası kaç takımla düzenlenecek?

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası için yenilikler gidileceğini açıkladı.

2022'de 'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino düzenlediği basın toplantısında takım sayısının artırılması konusunda açıklamada bulundu.



Infantino, turnuvanın 32 takımdan 48 takıma çıkarılması konusunda kararı Haziran ayında vereceklerini söyledi.

FIFA Konseyi, Katar'ın 48 takımlı 2022 Dünya Kupası'nı bir komşu ülkesiyle beraber düzenlemesini onayladı. Bu ülkenin olacağı tahmin ediliyor. Diğer adaylar ise Bahreyn, Kuveyt, Umman ve oldu.

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.



Öte yandan FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da yeniliğe gidilecek. Infantino yaptığı açıklamada, "Taraftarlar 2021'den itibaren dünyanın en iyi takımlarının yer aldığı gerçek ve yeni bir Dünya Kulüpler Kupası görecek. Bunu hayata geçireceğiz" dedi. 24 takımın katılacağı Dünya Kulüpler Kupası'na Avrupa'dan 8 takım katılacak.