2022 Ballon d'Or'un sahibi Karim Benzema oldu

Real Madrid'in yıldız forveti inanılmaz bir takvim yılının keyfini çıkarıyor.

Geçen sezon 44 gol kaydetti.

Kupalarla dolu bir sezonu geride bıraktı

Altın Top kazanan sekizinci Real Madrid oyuncusu

NE OLDU? Fransız milli futbolcu, Real Madrid'in La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına ulaşmasına yardımcı ederken 44 gol attı. 34 yaşındaki oyuncu, geçen sezon İspanya'nın en iyi liginde 27 kez ve Avrupa'da 15 kez hedefi buldu.

BÜYÜK RESİM: Benzema, Cristiano Ronaldo'nun 2018'de ayrılmasının yarattığı boşluğu doldurmaya yardımcı olurken aynı zamanda Sergio Ramos'un Paris Saint-Germain'e taşınmasının ardından kaptanlık görevlerini de üstlenerek Madrid için bir lider oldu. Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi isimlerin yarıştığı Altın Top için rakiplerini geride bıraktı.

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ÖNCEKİ KAZANANLAR: Ballon d'Or oylamasına son zamanlarda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo damga vurdu. Arjantinli 7, Portekizli 5 kez bu ödülün sahibi oldu. Birçok kez en büyük ödülü alan diğer ikonik sanatçılar arasında Michel Platini, Johan Cruyff, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Ronaldo ve Alfredo Di Stefano yer alıyor. Benzema, ödülü alan sekizinci Real Madrid oyuncusu oldu.

BENZEMA İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madrid, şampiyonluk unvanlarını her alanda korumaya çalışıyor. Fransa ile 2022 Dünya Kupası'nda kupayı kaldırmayı planlıyor