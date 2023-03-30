2022-23: Süper Lig ne zaman bitecek?

2022-23 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken Süper Lig'in final yapacağı tarih ne zaman?

Galatasaray sezon başında yıldızlarla doldurduğu kadrosundan zamanla fayda sağlamaya başladı ve rakiplerine fırsat tanımadı. Sarı-kırmızılılar kaptıkları liderlik koltuğuna kimsenin oturmasını istemiyor.

Ancak Jorge Jesus döneminde Süper Lig'e taze bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin de şampiyonluğu kaptırmaya niyeti yok. Sarı-lacivertliler, performansıyla ezeli rakiplerini rahatsız etmeye devam ediyor.

Beşiktaş ise Valerien Ismael ile başladığı sezona Şenol Güneş ile devam ederken Süper Lig'de aradığını bu yıl bulamadı. Peki 2022-23 sezonu Süper Lig ne zaman bitecek? Takvime GOAL Türkiye ile bakalım.

Süper Lig ne zaman bitiyor?

6 Şubat 2023'de yaşanan depremin ardından Süper Lig'e ara verildi. Tüm profesyonel ve amatör müsabakalar iki hafta ertelendi.

Fakat Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon başında belirlediği takvime göre, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu, 28 Mayıs 2023 tarihinde bitecek.