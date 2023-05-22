2022/23: Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?

2022/23 sezonunda 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?

2022/23 Süper Lig sezonunda bitiş çizgisine doğru yaklaşırken takımların kaderi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bazı takımlar hedeflerini gerçekleştirdiği bir sezonu, bazıları da hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bırakıyor.

Süper Lig'deki yarış bir hayli zorlu geçerken 1. Lig'de de kıyasıya bir mücadele vardı. Peki ligin ilk güleni Samsunspor hangi takımları yanında Süper Lig'e getirecek?

2022/23 sezonunda Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? GOAL Türkiye ile göz atalım.

2022/2023 sezonunda hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi?

2022/23 sezonunda 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk takım şampiyon Samsunspor oldu. Ardından Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e geri döndü.

Süper Lig'e çıkacak bir diğer takımı ise play-off finalleri belirleyecek. 1. Lig'in 3. sırasında yer alan Pendikspor doğrudan play-off finaline yükseldi. 4. sıradaki Bodrumspor ile 5. sıradaki Sakaryspor ve 6. sıradaki Eyüpspor ile 7. sıradaki Göztepe arasında play-off mücadelesi oynanacak.