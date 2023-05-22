2022/23: Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

2022/2023 sezonunda Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen takımlar hangileri?

2022/2023 Süper Lig sezonunun sonuna doğru yaklaşırken bazı takımların da kaderi yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu sezon şampiyonluk yarışında sıkı bir yarış vardı. Aynı zamanda ligde tutunma yarışında da...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Hatayspor ve Gaziantep FK gibi takımlar ligden çekilme kararı alsalar da küme düşmeyecekler ve gelecek sezon Süper Lig'de yola devam edecekler.

Peki 2022/2023 sezonunda Süper Lig'de hangi kulüpler küme düştü? GOAL Türkiye ile göz atalım.

2022/2023 sezonunda Süper Lig'e hangi takımlar veda etti?

2022/2023 sezonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım Ümraniyespor oldu. Ankaragücü mağlubiyetiyle birlikte 27 puanda kalan Ümraniyespor gelecek sezon yoluna 1. Lig'de devam edecek.

Süper Lig'in bitimine iki maç kalırken diğer küme düşen takımlar ise henüz belli olmadı.