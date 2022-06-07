2022-23 sezonunda Süper Lig'de kaç İstanbul takımı olacak?

Yeni sezonda Süper Lig'de İstanbul takımı bir hayli fazla olacak.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun sona ermesiyle birlikte küme düşen takımlar daha önce belli olmuştu.

Altay, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor’un küme düştüğü sezonda İstanbul takımları Süper Lig’deki yerlerini korudular.

2021-22 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de şampiyon Ankaragücü ve 2. Ümraniyespor Süper Lig’e çıkmayı garantilerken, 3. takım ise play-off'tan gelen İstanbulspor oldu.

Böylelikle yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek İstanbul takımlarının sayısı da gündem oldu.

2022-23 sezonunda kaç İstanbul takımı olacak?

2021-22 sezonunda Süper Lig’de 6 İstanbul takımı mücadele etmişti.

Süper Lig’in 3 büyükleri olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2022-23 sezonunda da Süper Lig’in en iddialı olması beklenen 3 takımıyken, 3 takım da İstanbul merkezli.

Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük geçen sezon olduğu gibi 2022-23 sezonunda da Süper Lig’de mücadele edecekler.

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Ümraniyespor ve İstanbulspor da 2022-23 sezonunda İstanbul ekipleri olarak Süper Lig’de mücadele edecekler.

Böylelikle, 2022-23 sezonunda 8 İstanbul takımı Süper Lig’de mücadele edecek.

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