2022-23 sezonunda Ligue 1 maçları hangi kanalda yayınlanacak?
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Şampiyonlar Ligi’nde bir türlü istenileni veremeyen Paris Saint Germain ekibinde yönetim, Mbappe’nin takımda kalacağını açıklamasından sonra takımın Fransız yıldızın üzerine kurulacağını bildirmişti.
Diğer tarafta stadı neredeyse her iç saha maçında tamamen dolu olan Marsilya, toparlanma sinyalleri veren Lyon ve Fransa Ligue 1 yeni sezonda oldukça ilgi uyandıracak.
Ligue 1 maçları hangi kanalda yayınlanacak?
2022-23 sezonunda Fransa Ligue 1 karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.