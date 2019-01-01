2020 Copa America'da gruplar belli oldu

Avustralya ve Katar'ın davetli olarak katılacağı 2020 Copa America'da gruplar belli oldu.

Güney Amerika Futbol Birliği CONMEBOL tarafından düzenlenen ve dünyadaki en eski uluslararası futbol organizasyonu olan Copa America, 2020 yılında 12 Haziran - 12 Temmuz tarihlerinde ve 'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Açılış maçında Arjantin ile Şili, Buenos Aires şehrinde karşı karşıya gelecek.

2020 Copa America'da 10 Güney Amerika ülkesinin yanı sıra ve da davetli olarak turnuvada yer alacak.

CONMEBOL tarafından düzenlenen turnuvanın eşlemeleri de düzenlenen törenle birlikte belli oldu.

Haberin devamı aşağıda

İlk kez Copa America'da mücadele edecek olan Avustralya A Grubu'nda Arjantin, , , Şili ve ile karşılaşacak.

Diğer davetli ülke Katar ise B Grubu'nda Kolombiya, , , ve ile oynayacak.

Brezilya, geçtiğimiz yıl turnuva finalinde Peru'yu 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.