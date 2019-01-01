2019 Kadınlar Dünya Kupası'na ön bakış

2019 Kadınlar Dünya Kupası heyecanı başlıyor. İşte turnuva hakkında bilmedikleriniz ve merak ettikleriniz.

Kadın futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası bugün TSİ 22.00'de - karşılaşmasıyla başlıyor.

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 24 takım şampiyon olmak için mücadele edecek. Kupaya uzanacak takımı belirleyecek olan final karşılaşması ise 7 Temmuz'da oynanacak.

GRUPLAR

A Grubu: Fransa, Güney Kore, Norveç,

B Grubu: , Çin, İspanya,

C Grubu: , İtalya, ,

D Grubu: İngiltere, İskoçya, ,

E Grubu: Kanada, Kamerun, Yeni Zelanda,

F Grubu: , , Şili, İsveç

En başarılı ülke ABD

8.si düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası'nda şu ana kadar dört farklı ülke şampiyon olma başarısı gösterdi.

2003 yılında oynanan turnuva dışındaki tüm organizasyonlarda ilk üç sırada yer almayı başaran ABD en başarılı takım konumunda. 3 şampiyonluğu bulunan ABD'yi 2 şampiyonlukla Almanya izliyor.

Kupayı kaldırmayı başaran diğer takımlar ise birer şampiyonlukla Norveç ve Japonya.

2019 Kadınlar Dünya Kupası hangi kanalda?

2019 Kadınlar Dünya Kupası karşılaşmaları TRTSPOR'dan yayınlacak.

Maçlar 9 şehirde oynanacak

Fransa, turnuvaya 9 farklı şehirle ev sahipliği yapacak. Bu şehirler: Paris, , Valenciennes, , Grenoble, Le Havre, , ve Nice.

Turnuvanın açılış karşılaşması Paris'de bulunan Parc des Princes stadında, yarı final ve final müsabakaları ise Lyon şehrindeki Stade de Lyon'da oynanacak.