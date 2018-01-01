2019 Afrika Uluslar Kupası ne zaman? Bu yıl var mı?

2019 Afrika Uluslar Kupası, hazırlığını yapamaması nedeniyle ev sahibi Kamerun'dan alındı? Peki turnuva nerede, ne zaman gerçekleşecek?

2019 Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapacak Kamerun’un turnuvaya yönelik hazırlık yapmaması nedeniyle, dev organizasyonun farklı bir ülkeye verileceği açıklandı.



Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) yaptığı açıklamada, turnuva etkinliklerinin hazırlıklarında organize olunmaması gerekçesiyle Kamerun’un turnuvaya ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.



CAF, Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen toplantıda, turnuvaya ev sahipliği yapmak isteyen ülkelere kapıların tekrar açıldığını belirtti.



Afrika tarihinde ilk kez 24 ülkenin katılacağı büyük bir organizasyon halini alacak olan 2019 Afrika Uluslar Kupası’na Fas daha önce ev sahipliği yapmak istediğini belirtmişti.



2019 Afrika Uluslar Kupası, 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.