2018'de en çok konuşulan teknik direktör: Fatih Terim

Süper Lig'de 2018 boyunca en çok konuşulan ve hakkında en çok haber yapılan teknik direktör Fatih Terim oldu.

Süper Lig’de 2018-2019 sezonu ilk yarısı tamamlanırken, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir yarım sezon geçirildi. Süper Lig’de yer alan 18 takımın tamamını Türk teknik direktörlerin çalıştırıyor olması ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Ligde mücadele eden 18 takımın 11’i ise ligin ilk yarısında teknik direktör değişikliğine gitti.

Ajans Press, Süper Lig’de görev yapan mevcut teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. Ajans Press’in 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik adamının, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim olduğu görüldü.

21 Aralık 2017’de tekrar Galatasaray’ın başında göreve başlayan Terim, Mayıs ayında 21. şampiyonluğun alınmasında etkin rol oynadı. En çok konuşulan ikinci teknik direktör ise Beşiktaş’ın başında dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli teknik adam Şenol Güneş oldu. Beşiktaş’ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 22 bin 531 haberle konuşuldu. Konyaspor’a tekrar dönen Aykut Kocaman, 13 bin 239 haberle üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor’un başına geldikten sonra başarılı bir ivme yakalayan Ünal Karaman, 8 bin 962 haberle dördüncü olurken Samet Aybaba 7 bin 195 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı.

Şu an Süper Lig’de hali hazırda takım çalıştıran tüm teknik direktörlerin konuşulma adetleri şu şekilde;