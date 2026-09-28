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imago-sport-1083898771.jpgKirchner-Media
Rian Rosendaal
Çeviri:

2014 dünya şampiyonu, sınıfta kalan Almanya hakkında çok sert bir hüküm verdi

Almanya
J. Klopp

Bastian Schweinsteiger, Almanya’ya karşı çok eleştirel. 2014 dünya şampiyonu, mevcut milli oyuncu neslinin geçmişteki başarılı Alman milli takımlarıyla boy ölçüşemeyeceği görüşünde.

Almanya, Uluslar Ligi grup aşamasına Hollanda karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle başladı; Hollanda uzatmalarda bir puanı kurtardı. Bunun ardından Yunanistan’a karşı utanç verici bir 0-1 yenilgi geldi. Teknik direktör Jürgen Klopp’a yönelik eleştiriler şimdiden giderek artıyor.

Schweinsteiger, ARD’deki analizinde, “Artık üst düzey bir takım değiliz. Sıradanlaştık. Fark yaratabilecek oyuncularımız artık yok. Yunanistan’da bile Karetsas, Tzolis ve Pavlidis var; bunlar gerçekten fark yaratan oyuncular. Umarım Klopp, Klopp tarzında futbol oynayan bir takım kurar” ifadelerini kullandı.

Klopp, Uluslar Ligi’ndeki dört maç için toplam 44 oyuncu seçti. Schweinsteiger’e göre bu çalışma şekli kötü olmak zorunda değil ve yeni milli oyunculara fırsat vermek aslında iyi bir şey. “Klopp, aday olan her oyuncuya bakmalı.”

Eleştirel Schweinsteiger, Joshua Kimmich için ise bir istisna yapıyor. “Eğer geriden oyun kurmamız gerekiyorsa, yaratıcı paslar verebilen tek kişi o. O olmadığında işimiz zorlaşıyor.”

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Almanya, 1 Ekim’de Sırbistan’a karşı Uluslar Ligi’nde yeni bir şans yakalayacak. Üç gün sonra, 4 Ekim’de, deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Grup aşaması ise 16 Kasım’da Berlin’de Hollanda’ya karşı oynanacak iç saha maçıyla sona erecek.

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