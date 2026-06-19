2010 Senaryosu... Suudi Arabistan maçı öncesinde İspanya'ya efsanevi bir motivasyon

İspanya milli takımının efsanesi Andrés Iniesta, 2026 Dünya Kupası’ndaki mütevazı başlangıcın ardından La Roja’yı motive etmeye çalıştı.

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak başladı ve şu anda önümüzdeki Pazar günü Suudi Arabistan ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Iniesta, Marca gazetesindeki yazısında, hataları geride bırakıp bir an önce galibiyet yoluna girmek için ileriye bakılması gerektiğini söyledi.

La Roja efsanesi, İspanya milli takımının 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ndaki serüvenini hatırlattı; o turnuvada İspanya, İsviçre'ye karşı açılış maçını kaybetmiş, ancak sonunda Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Iniesta, “Güney Afrika’da yaşananları düşünmemek imkansız. O zaman yaşadıklarımız çok daha kötüydü. İsviçre’ye karşı ilk maçı kaybetmiştik, oysa şu anda yaşanan sadece bir beraberlik” diye ekledi.

"2010 Dünya Kupası'nın başlangıcında o yenilgiyle milli takım kampında yaşadığımız saatleri bugün bile hala hatırlıyorum. Zor saatlerdi, hatta zor günlerdi" diye vurguladı.

"Şimdi sakinlik zamanı. 16 yıl geçmesine rağmen, yenilginin ardından grup olarak yaptığımız ilk toplantıda teknik direktörün mesajını hâlâ hatırlıyorum. Sözleri kısa ve kesindi: ‘Önümüzdeki altı maçı kazanırsak dünya şampiyonu olacağız,’ diye söylemişti Vicente del Bosque," diye açıkladı.

Ayrıca şunları da vurguladı: “Bu, o grubun bir parçası olan herkes için gerçek bir meydan okumaydı. O dönem, bu açıdan şu anki duruma benziyordu; eleştirilerle doluydu. Ancak aynı zamanda, soyunma odasındaki uyumu güçlendirmek için bir dönem olmalıydı. Luis de la Fuente’nin de dediği gibi, gürültü dışarıda; ama içeriye girmemeli. Bu bizim kontrol edemeyeceğimiz bir şey; bu yüzden tüm enerjimizi çözüm aramaya yöneltmeliyiz.”

Ve şöyle devam etti: “Şu an suçlama zamanı değil, güveni kaybetme zamanı da değil. Bunun ne faydası var ki? Hiçbir faydası yok. Bu milli takım, birçok kez bu ilk engelleri aşmak için gerekli yetenek, kalite ve karaktere sahip olduğunu kanıtladı. Ve ben onların bunu başaracağından tam olarak eminim.”