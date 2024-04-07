Bursaspor 2010Getty/GOAL
Can Özer

2010 şampiyonu Bursaspor, Türkiye 3. Ligi'ne düştü

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2010 yılında şampiyonluk yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bursaspor, artık 3. Lig'de.

Türk futbol tarihinin lokomotif kulüplerinden olan Bursaspor'un 'durudurulamaz' düşüşü devam ediyor. Büyük ekonomik kriz yaşayan yeşil-beyazlı kulüp, tarihinde ilk kez 3. Lig'e düştü.

2010 yılında tarihi bir başarıya imza atarak Süper Lig'de ilk kez şampiyon olan Bursaspor, yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek.

2018-19 sezonunda Süper Lig'den düşen Bursaspor, 2021-22 sezonunda 1. Lig'de küme düştü. Yeşil-beyazlılar bu sezon da 2. Lig'den düştü

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2-1 yenildi ve küme düşmesi garantilendi

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, bugün 34. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon'u konuk etti.

Karadeniz temsilcisine 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, böylelikle küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Gelecek maçlar

2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar

Ateşli taraftar grubu 'Teksas' ile bilinen Bursaspor, 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'nin son hafta evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyon oldu.

2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden 'Timsahlar'; Manchester United, Valencia ve Glasgow Rangers'ın yer aldığı grupta 1 puanla dördüncü olmuştu.

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