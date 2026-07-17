20 milyon avro, Tarid Inzagi’ye Ajax’ı temsil etme hakkı kazandırdı

Prens Nawaf bin Saad başkanlığındaki Al-Hilal Kulübü Yönetim Kurulu, Brezilyalı forvet Marcos Leonardo’nun sözleşmesinin kalan süresinin Hollanda’nın Ajax Amsterdam kulübüne satılmasına ilişkin resmi onayını açıkladı.

Yönetim Kurulu, bugün Cuma günü yaptığı resmi açıklamada, oyuncuya “Lider”i temsil ettiği süre boyunca gösterdiği performans için teşekkür ve takdirlerini sunarken, yeni macerasında başarılar diledi.

Leonardo, Al-Hilal formasıyla dikkat çekici bir gol performansına imza atmış, çeşitli turnuvalarda 48 gol kaydetmiş, takımla birlikte Muhammed bin Abdulaziz Al-Saud Kupası şampiyonluğunu kazanmış ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın kadrosunda yer almıştı.

Brezilyalı forvetten ayrılma kararı, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin teknik tavsiyesi üzerine alındı. Inzaghi, yönetim kadrosuna gelecek sezon için bu oyuncunun hizmetine ihtiyaç duymadığını bildirmişti.

Aynı bağlamda, Ajax Amsterdam'ın resmi internet sitesi, 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 30 Haziran 2031'e kadar geçerli olacak beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Hollanda kulübü, Suudi rakibine 20 milyon avrodan biraz daha az bir transfer ücreti ödeyecek.

Ajax’ın sportif direktörü Jordi Cruyff ise şunları söyledi: “Markus’tan her zaman etkilenmiştik, bu yüzden Ajax’a katılması bizi çok mutlu ediyor. Genç yaşına rağmen geniş bir deneyime sahip.”

Cruyff sözlerine şöyle devam etti: “Profesyonel bir futbolcu olarak 250’den fazla resmi maça çıktı ve 100’den fazla gol attı. Buradaki ana görevi gol atmak ve biz onun bunu başaracağından tam olarak eminiz.”