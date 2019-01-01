2. yarı öncesi analiz: Başakşehir

Transfer döneminde kadrosunu Robinho ile güçlendiren Başakşehir, favori gözüktüğü şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirdi.

İlk yarıyı kaçıncı bitirdi: 1

Gelenler: Robinho, Alican Özfesli, Serdar Taşçı

Gidenler: Manuel da Costa

Eksik gözükeni tamamladılar

Başakşehir mevcut oyunu ile şampiyonluğun kapısını aralamaya çalışıyor. Kalesinde yalnız 8 gol gören ekibi, yenen 16 golle Yeni Malatyaspor takip ediyor.

Başakşehir, ligde ilk 9 sıradaki takımlar arasında ise 19 gollü Antalyaspor hariç rakip fileleri en az havalandıran takım oldu. Turuncu lacivertliler ligin ilk yarısında 22 gol buldu.

Az atıp, az yiyen, topun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Başakşehir, ileri hatta bir 'değiştirici' eksikliği yaşıyordu.

Oyunu ve skoru değiştirebilecek bir isim arayan lider, Sivasspor'dan Robinho'yu kadrosuna kattı.

Robinho sezonun ilk yarısında çıktığı 16 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 de asist yaptı.

Kağıt üstünde hücumdaki sorunu çözmüş gözüken Başakşehir, savunamda ise bir bilinmez yarattı. Manuel da Costa'nın 4,5 milyon euro'luk satışı makul gözükse de, performansı şüpheli Serdar Taşçı'nın transferi belki de ligin kaderini belirleyecek.

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Abdullah Avcı, Başakşehir'in gelişiminde en püyük paya sahip isim. Son yıllarda kulübün şampiyonluk yarışında bulunmasını sağlayan Avcı'dan herkes artık bir kupa bekliyor.

Konu lig şampiyonluğu olunca yalnız Türkiye Kupası'nı değil, geçen sezonki gibi UEFA Avrupa Ligi'ni de umursamayan Abdullah Avcı, içinde bulunduğı güvenilir yapıda başarıya uzanmalı.

Kadro kalitesini de her geçen yıl artıran Başakşehir'de mimar Avcı, müzesini de düşünmeli.

Yıldız Oyuncu: Emre Belözoğlu

O yoksa her şey eksik, o varsa her şey tamam.

Türk futbol tarihinin belki de en dominant orta sahası Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in oyunu için önemi oldukça fazla. Maçın kontrolünün elde tutulması, rakip sahaya yerleşim, baskıdan çıkma gibi özel konuların uzmanı Emre Belözoğlu'nun forması, sağlıklı olduğu müddetçe hazır bekliyor.

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Yenilmez

1 - Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en az net gol pozisyonu veren takımlar:



Başakşehir - 14

Fenerbahçe - 22

Konyaspor - 27.



Lider. pic.twitter.com/mkcrSAPgeQ — OptaCan (@OptaCan) 19 Aralık 2018

Başakşehir'in 2018-19 sezonu fikstürü

Not: Fikstür kısa süreli bir gecikme ile görünür olmaktadır.