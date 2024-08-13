2 milyar euro'luk teklife şok yanıt! Para, Real Madrid'in planını bozabilir mi?

Real Madrid'in yıldızına toplam 2 milyar euro'luk bir paket teklif edildi, peki yanıt ne oldu?

Suudi Arabistan'dan 2 milyar euro'luk teklif

Sürpriz transfer iddiası Real Madrid'in planını bozabilir

Peki Vinicius'un yanıtı ne oldu?

NE OLDU? ESPN ve The Athletic'in haberine göre, son yıllarda dev hamlelerle transfer piyasasını domine eden Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) şimdi de gözüne Vinicius Junior'ı kestirdi.

Söylenenlere göre Al-Ahli, Vinicius'a 5 yıllık bir sözleşme için, bonuslar dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 1 milyar Euro teklif etmişti. Bu teklif, Real Madrid’in belirlediği 1 milyar Euro'luk serbest kalma bedeli ile birlikte, toplamda 2 milyar Euro'luk bir paket oluşturuyordu.

BÜYÜK RESİM: Ancak söylenenlere göre, Vinicius Junior kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor ve bu nedenle 2 milyar euro'luk paketi kabul etmedi. Vinicius'un İspanyol deviyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon kadrosuna Kylian Mbappe'yi de dahil eden Real Madrid, Bellingham ve Vinicius Junior ile birlikte yeni bir projenin peşinde. Bu nedenle Vinicius'un takımdan ayrılması bu projeyi sekteye uğratabilirdi.

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Neymar, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi isimleri Suudi Arabistan Pro Ligi'ne kazandıran Suudi Arabistan yatırım fonu stratejisini uzun yıllar daha devam ettirmek istiyor.