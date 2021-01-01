2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar

2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup ve 3. Lig 4. Grup'ta erteleme maçları oynandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 6 erteleme maçı oynandı.

Beyaz Grup 9. hafta maçında Çorum FK deplasmanda Sancaktepe'yi 6-0 yendi. Beyaz Grup 10. hafta mücadelesinde ile Ankara Demirspor 2-2 berabere kaldı. Beyaz Grup 13. hafta maçında Anagold 24Erzincaspor ile Kocaelispor 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmalarında Pazarspor-Pendikspor maçı 1-1 biterken, Kırklarelispor sahasında Bayburt Özel İdare'yi 3-2 yendi. 15. hafta maçında ise Tarsus İdman Yurdu sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup etti.

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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta ise 10 ve 13. hafta erteleme maçları oynandı.

Onuncu haftanın erteleme maçında, Kozanspor sahasında Muğlaspor'u 3-1 yendi.

On üçüncü haftanın erteleme karşılaşmalarında ise Bayrampaşa deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 2-0 yenerken, Bergama Belediyespor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.