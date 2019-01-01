2. Bundesliga'da yedek oyuncu penaltı yaptırdı!

Almanya 2. Ligi'nde oynanan Holstein Kiel - Bochum maçında sahalarda ender görülen bir penaltı pozisyonu yaşandı.

2. ekiplerinden Holstein Kiel ve Bochum'u karşı karşıya getiren maçta Kiel rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya maçın skorundan çok yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu.

Müsabakanın 36. dakikasında Bochum atağında dışarı giden topu, saha dışında ısınan Kiel oyuncusu Michael Eberwein durdurdu.

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VAR odasından gelen uyarıyı değerlendiren orta hakem Timo Gerlach, topun tamamı çizgiyi geçmediği için penaltı kararı verdi ve Eberwein'a sarı kart gösterdi.

2017 yılında yürürlüğe giren kurala göre, rakipten herhangi bir oyuncunun akan oyunda top dışarı çıkmadan topa müdahele etmesi penaltı olarak değerlendiriliyor.

Bochum penaltıyı golle sonuçlandırsa da karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.