2,6 milyon takipçisi olan forvet, Eredivisie’ye geri dönüyor

Transfer muhabiri Mounir Boualin’in bildirdiğine göre, Ole Romeny, Fortuna Sittard’a transferini tamamlayacak. 26 yaşındaki Nijmegenli oyuncu, Oxford United’dan transfer oluyor.

Fortuna, sağlık kontrolü için randevuyu çoktan ayarladı. Son ayrıntılar şu anda tüm ilgili taraflarca netleştiriliyor.

Romeny’nin Oxford ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi vardı. Transfermarkt’a göre piyasa değeri sadece 800.000 avro. Fortuna’nın ne kadar ödeyeceği ise bilinmiyor.

Nijmegenli oyuncu, Endonezya milli takımında forma giydiği için sosyal medyada büyük bir popülerliğe sahip.

Endonezya milli takımı adına oynadığı on maçta Romeny, altı gol attı ve iki asist yaptı. Bu başarıları sayesinde Instagram'da 2,6 milyon takipçiye ulaştı.

Romeny, Oxford United’da zor bir dönem geçiriyor. İngiliz kulübü adına oynadığı 32 maçta sadece bir kez gol attı.

Romeny, Hollanda'da daha önce sırasıyla NEC, Willem II, FC Emmen ve FC Utrecht takımlarında forma giymişti.

Sittard’da Romeny, milli takım arkadaşı Justin Hubner ile aynı takımda forma giyebilir. Hubner, Endonezya milli takımında 18 kez forma giydi.