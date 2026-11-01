"Bayern'a karşı biraz şansa ve iyi bir kaleciye de ihtiyaç var" diyen Lars Ricken, Allianz Arena'nın iç koridorlarında gülümsüyordu. Borussia Dortmund'un sportif işlerden sorumlu yöneticisi, karma alana yaptığı kısa ziyarette 1-4, hatta 1-5'lik bir sonucu yorumlamak zorunda da kalabilirdi. Münih ekibi çok sayıda net fırsatı değerlendiremedi, bir penaltı kaçırdı ve üç kez direğe takıldı.

Ancak BVB, Münih'teki büyük maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Dortmund bu sonucu hak ederek aldı ve beraberlik, Borussia için birçok açıdan büyük umutlar doğurdu.

Dortmund, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde daha önce Bayern'le dört kez karşılaşmış ve bu maçlarda çoğunlukla oldukça iyi bir devre oynamıştı. Ama yalnızca bir devre. Bu kez de öyle oldu: BVB, en son Mart 2025'te Leipzig'de aldığı 0-2'lik yenilgide kullandığı dörtlü savunmaya geçişi, topa sahipken gösterdiği cesaret ve etkili presi sayesinde iyi bir devre geçirdi. Hatta bu, son yıllarda Münih'te peş peşe ağır yenilgiler alan Dortmund'un uzun yıllardır orada oynadığı en iyi devreydi.

Ricken, topsuz oyundaki 4-4-1-1 dizilişi için "Bayern bunu beklemiyordu" dedi. Alışılmış beşli savunmadan vazgeçilmesi, "ilk yarıda çok iyi ve dengeli bir oyun oynamamızın nedenlerinden biriydi". Sportif direktör Ole Book da Kovac'ın hamlesini olumlu değerlendirdi: "Bence iyi oldu. Cesur bir oyun planıyla sahaya çıktık ve cesur oynadık. Rakibi biraz şaşırtmayı başardık. Sanırım bu diziliş karşısında zaman zaman oyuncularımıza baskı yapmakta zorlandılar."

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BVB kalıcı olarak dörtlü savunmaya geçmeli

Kovac'ın bundan sonra bu dizilişi nasıl kullanacağını görmek ilginç olacak. Dörtlü savunmaya kalıcı geçiş BVB'ye iyi gelebilir. Özellikle Joane Gadou ve Daniel Svensson, bu sistem için yüksek potansiyelli bekler. Dolayısıyla bu dizilişin yalnızca topu iyi kullanan takımlara karşı tercih edilmesi gerekmiyor. Kaptan Nico Schlotterbeck, "Niko cesaret gösterdi, oyuncular da cesaret gösterdi" dedi ve değişiklikten memnun olduğunu belirtti: "Özellikle topla oynarken, bu sayede ileride bir oyuncumuz daha vardı."

Ancak Borussia, ikinci 45 dakikada ilk yarıdaki performansını sürdüremedi. Devre arasında iki takımın da yüzde 50 olan topa sahip olma oranı Bayern lehine değişti, Dortmund kalesindeki baskı belirgin biçimde arttı ve BVB bu baskıdan pek kurtulamadı.

Yine de bunun, Kovac'ın maç öncesinde söylediği gibi "şüphesiz yalnızca Almanya'da değil, Avrupa'da da en üst düzey takımlardan biri olan" Bayern'e karşı deplasmanda oynanan bir maç olduğunu unutmamak gerek. Münih ekibinin sahaya Dortmund'dan çok daha yüksek bir kalite koyduğu tartışmasız. Book, "Bazen zorlu anları atlatmak, kararlılıkla savunma yapmak, kendinizi topların önüne atmak ve direğin de olması gereken yerde bulunması gerekir. Bunlar da işin bir parçası" dedi.

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"Çekinmedik": Dortmund'un Bayern karşısındaki tutumu gelişti

BVB açısından asıl önemli çıkarım, 40 yaşındaki Book'un sözleriyle, takımın "müthiş bir şekilde oyunda kalması ve defalarca geri dönmesi": "Maç boyunca tamamen oyunun içinde olduğumuzu hissettim." Bu durum özellikle 0-1'e giden süreçte dikkat çekti. Dortmund, iyi oynayan Jobe Bellingham ile öne geçti ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi ve neredeyse hemen ardından geriye düştü. BVB'nin bu darbeye tepkisi çok iyiydi; ilk yarı bitmeden neredeyse anında yeni gol fırsatları yarattı.

Ricken de "pes etmeyen" takımın "olağanüstü direnç" gösterdiğini vurguladı. Maçın sonlarına doğru, 89. dakikada oyuna sonradan giren Fabio Silva'nın golüyle rüzgârın konuk ekipten yana dönmesini hak ettiler. Bunda Dortmund'un tutumunun ve sıkça sözü edilen mentalitesinin belirgin biçimde gelişmesi de etkiliydi; özellikle de Kovac yönetiminde Bayern'le oynanan ve sayısı artık beşe ulaşan maçlarda.

Schlotterbeck, "En önemlisi şuydu: Maçtan önce takıma kendimize güvenmemiz gerektiğini söyledim. Rakibe saygı duyuyorduk ama ondan çekinmiyorduk" dedi. "Borussia Dortmund'un geçmişte Münih'te belki hissettiği o çekingenliği bugün hissetmedik. Bu iyiydi."

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Niko Kovac, BVB'yi psikolojik açıdan dayanıklı hâle getirdi

Genel olarak bakıldığında BVB'nin maçlarda oyun düzenini kaybettiği hâlâ çok fazla bölüm var; özellikle de gol yedikten sonra. Oyuncular arasındaki mesafeler açılıyor, topsuz oyundaki kararlılık zaman zaman kayboluyor, hücumda top çok çabuk kaybediliyor.

Yine de Kovac yönetimindeki 86 maçta alınan 52 galibiyet, yenilen yalnızca 104 gol ve 18 mağlubiyet göz önüne alındığında, takımın özellikle psikolojik dayanıklılığının geliştiği söylenebilir. Dortmund her zaman mücadele azmi, koşma isteği (Bayern karşısında 127 kilometre), savaşçı ruh, kazanma arzusu ve savunma gücü gösteriyor. Geç gelen bazı goller ve oyuna sonradan giren oyuncuların attığı goller sayesinde de giderek daha güçlü bir kazanma mentalitesi sergiliyor.

Book, "Teknik direktör ve ekibi iki yıldır bu zihniyet üzerinde çalışıyor" dedi. Ricken ise şunları ekledi: "Bir süredir Borussia Dortmund'a karşı oynamak çok zor ve hiç keyifli değil."

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"Bir şeyler başarabiliriz": BVB şampiyonluk kazanabilir mi?

Bu özellikler önümüzdeki aylarda kaybolmayıp daha da geliştirilirse, BVB'ye sezon sonunda bir şampiyonluk getirebilecek ilerlemenin parçası olabilir. Schlotterbeck, "Bence giderek daha iyi uyum sağlıyoruz. Elbette henüz her şey mükemmel değil ama daha iyiye gidiyor" dedi. "İnanılmaz derecede kompakt bir savunmamız var ve bunun üzerine iyi bir oyun kuruyoruz. Tek sorun, oynanacak 26 haftanın daha olması. Sezon bunun için henüz çok uzun. Önümüzdeki haftalarda bugün olduğu gibi oynarsak iyi durumda oluruz. O zaman şampiyonluk yarışının uzun süre açık kalmasını sağlama şansımızı kesinlikle yüksek görebiliriz."

Ancak sekiz haftanın ardından puan puana oldukları Bayern, yarışın sonucunu muhtemelen yine belirleyecek. Bunu öngörmek zor değil; çünkü Bayern uzun vadede çok güçlü. Yine de Almanya Kupası'nda bir şeyler olabilir: Kupaya ulaşmak için yalnızca dört galibiyet daha gerekiyor. Dortmund'da pazar akşamı yapılacak son 16 turu kurası kuşkusuz dikkatle takip edilecek.

BVB'de inanç ve umut kesinlikle var. Münih'te galibiyet gibi hissedilen 2-2'lik beraberlik bunları daha da güçlendirmiş olmalı. Schlotterbeck, "Her kulvarda iyi durumdayız. Antrenmanlarda taktik açıdan nasıl çalıştığımızı her gün görüyorum. Hatta bazı oyuncuların ne kadar iyi olduklarının farkında bile olmadığını düşünüyorum. İyi bir takımız ve bir şeyler başarabiliriz" dedi.

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