Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşıyan Samet Aybaba, 1.Lig'in şifresini çözdü

Samet Aybaba, 1.Lig'de üçüncü defa bir takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıdı.

Adana Demirspor, deplasmandan Menemenspor'u 4-1 yenerek 34 haftalık 1.Lig maratonunu şampiyon olarak bitirdi ve 26 sene sonra Süper Lig'e yükseldi.

Başarıda payı bulunan isimlerden biri de teknik direktör Samet Aybaba'ydı. Tecrübeli teknik direktör, sezonun son bölümünde geldiği Adana ekibine yenilgi yaşatmadı ve takımını zirveye çıkardı.

Süper Lig tarihinin en çok maça çıkan teknik direktörü olan Aybaba, bu başarıyı üçüncü kez yaşadı.

Adana Demirspor'da 12 hafta

Sezonun ilk yarısında kısa bir Kayserispor deneyimi yaşayarak Süper Lig havasını soluyan Samet Aybaba, daha sonra Adana Demirspor'un başına geçti.

Aybaba, Adana ekibine yabancı bir isim değildi. En son 1994-95 sezonunda Süper Lig'de yer alan Adana Demirspor, o sezon küme düşerken takımın başında olan isimlerden biri de Samet Aybaba'ydı.

Aybaba 26 sene sonra geldiği Adana Demirspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için kolları sıvadı.

23. hafta sonunda ilk ikinin 10 puan gerisinde olan Adana Demirspor, Aybaba döneminde 12 maça çıktı ve sadece iki maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu iki maçtan birinin son sıradaki Eskişehirspor ile olması ise oldukça ilginçti.

12 maçın 10'unda kalesini gole kapatan Adana Demirspor, müthiş bir ivme yakalayarak ilk iki sırada kendine yer buldu.

2016-17'de Sivasspor'u da Süper Lig'e çıkarmıştı

Samet Aybaba benzer bir öyküyle Sivasspor'da imza atmıştı.

2015-16 sezonunda Süper Lig'den düşen Sivasspor, ertesi sezona Osman Özköylü yönetiminde girdi ama istediği sonuçları alamadı. Bir sezon önce küme düşerken takımın başında olan Mesut Bakkal'ı 1.Lig'e gelmeye ikna eden Sivasspor yönetimi, tecrübeli teknik direktörle de istediği uyumu yakayalamadı.

Son dokuz haftada ise göreve Samet Aybaba getirildi. Aybaba yönetiminde dokuz maça çıkan Sivasspor, 5 galibiyet ve dört beraberlikle ilk ikiden Süper Lig'in yolunu tuttu.

Böylece son dönemde 1.Lig'de sadece 21 maça çıkan Aybaba, bu süreye iki şampiyonluk sığdırmış oldu. Aybaba, bu 21 maçta da yenilgi yaşamadı.

Aybaba, Sivasspor'da yaşadığı şampiyonluğun ardından ertesi sezona da Sivasspor ile devam etti ve Süper Lig'de sezonu yedinci sırada noktaladı.

Kayserispor dönemi

Samet Aybaba, 1.Lig'deki ilk sevincini 1996-1997'de Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyarak yaşamıştı.

1995-96 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, sezona Raşit Çetiner ile girdi ama devre arasında bir kan değişikliğine gidilerek Samet Aybaba ile anlaşıldı.

Sezonun ilk yarısında sadece iki galibiyet alabilen ve ligin son sırasında yer alan Kayserispor'a hava getiren Aybaba, ligde kalmayı sağlayamadı. Kayserispor, sezonun bitimine bir hafta kala küme düştü.

Sonraki sezon takımını bırakmayarak kariyerinde ilk kez 2. Lig'de mücadele eden Aybaba, başarılı bir sezona imza attı. Klasman gruplarını 1. olarak bitirerek, Yükselme Grubu'na kalan Kaysrispor, Karabükspor'un ardından ikinci olarak Süper Lig'e yükseldi.

Samet Aybaba Menemenspor maçı sonrasında ne dedi?

4-1 biten Menemenspor maçının ardından basın toplantısına katılan Samet Aybaba şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyonluk Adana Demirspor için kıvılcım olacaktır, her alanda çıkış yaşayacaktır."

"Oyuncularımı kutluyorum, inanılmaz bir topluluk oldular. Başkanımıza teşekkür ediyorum, takımın yükselen grafiğine ekonomik olarak katkıda bulundu. Yönetim kurulumuz dahil. Memleketimizdekiler de takıma gönül bağı ile bağlandı. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı."

"Göreve geldikten sonra 11 maçlık periyotta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bütün rakiplerimizle oynadık ve hepsini yendik."

"Bu şampiyonluk sayılı hikayesi olan şampiyonluklardan bir tanesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"Adana Demirspor çok daha iyi yerlere gelecektir, Adana Demirspor'la Süper Lig daha da renklenecektir."