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19 yıldır yaşanmayan olay: Acil kararlar Paris ve Barcelona'nın hesaplarını altüst etti

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
O. Dembele
F. Torres
D. Olmo
Fransa
İspanya

Paris Saint-Germain ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalarında sakatlıklar nedeniyle erken iki değişiklik yapmak zorunda kaldı; maç ise turnuva tarihinde nadir rastlanan rakamlara sahne oldu.

Ousmane Dembélé, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Ferran Torres girdi; bu, daha önce Barcelona forması giymiş iki oyuncuyu bir araya getiren bir değişiklikti.

Mister Chip verilerine göre, "Şampiyonlar Ligi" adıyla anılan kıtasal turnuva döneminde rakip kulüpte daha önce oynamış bir oyuncunun yerine başka bir oyuncunun geçtiği yedinci kez bu oldu. Bunun son örneği ise 25 Ekim 2022'de Manchester City ile Borussia Dortmund maçında Haaland'ın çıkıp yerine Akanji'nin girmesiydi.

Dembélé böylece, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11'de yer alan bir oyuncunun en hızlı ikinci kez oyundan çıkarıldığı değişikliğe imza attı; ilki ise 7 Aralık 2004'te Porto karşısında altıncı dakikada çıkan Modeste M'Bami'ydi.

Ardından Barcelona, 27. dakikada Dani Olmo'nun sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından bir değişiklik daha yapmak zorunda kaldı ve yerine Fermín López girdi.

Böylece bu maç, Şampiyonlar Ligi döneminde iki takımda da ilk 11'den birer oyuncunun ilk 30 dakika içinde değiştirildiği onuncu, 19 yıl içinde ise ilk maç oldu.

Bu olay, 28 Kasım 2007'deki Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasından bu yana yaşanmamıştı; o maçta Cissé 20. dakikada, Samir Nasri ise 26. dakikada oyundan çıkmıştı.

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