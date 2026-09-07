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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Çeviri:

19 yaşında! Premier League’in mücevheri Mahamadou Sangare Suudi Arabistan’a transfer oluyor

Premier Lig
Transfers
M. Sangare
Manchester City Academy
Premier Lig 2
M.City
Al Qadsiah
Premier Lig

Altyapıda Paris Saint-Germain ve Manchester City formaları giyen 19 yaşındaki Mahamadou Sangare, bundan böyle Suudi Arabistan’da top koşturacak.

Forvet Mahamadou Sangaré, Manchester City'den Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah FC'ye transfer oldu. 19 yaşındaki Fransız U19 milli oyuncu, Suudi Pro Ligi kulübüyle 2029'a kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli konusunda ise iki kulüp de sessiz kalma kararı aldı.

Al-Qadsiah, bu genç oyuncunun transferiyle birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden genç yetenekleri kadrosuna katma politikasını sürdürdü. Kulüp, yaz transfer döneminde daha önce de Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i yine Manchester City'den transfer etmişti.

Sangaré, şu ana kadar yalnızca Cityzens'ın rezerv takımında ve UEFA Gençlik Ligi'nde forma giymişti. Böylece genç oyuncu, Manchester'daki sadece bir yılın ardından yeniden ayrılık kararı aldı. Hücum oyuncusu daha önce iki yıl boyunca Paris Saint-Germain'in altyapı takımlarında görev yapmıştı.

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