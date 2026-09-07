Forvet Mahamadou Sangaré, Manchester City'den Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah FC'ye transfer oldu. 19 yaşındaki Fransız U19 milli oyuncu, Suudi Pro Ligi kulübüyle 2029'a kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli konusunda ise iki kulüp de sessiz kalma kararı aldı.

Al-Qadsiah, bu genç oyuncunun transferiyle birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden genç yetenekleri kadrosuna katma politikasını sürdürdü. Kulüp, yaz transfer döneminde daha önce de Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i yine Manchester City'den transfer etmişti.

Sangaré, şu ana kadar yalnızca Cityzens'ın rezerv takımında ve UEFA Gençlik Ligi'nde forma giymişti. Böylece genç oyuncu, Manchester'daki sadece bir yılın ardından yeniden ayrılık kararı aldı. Hücum oyuncusu daha önce iki yıl boyunca Paris Saint-Germain'in altyapı takımlarında görev yapmıştı.