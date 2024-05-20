19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydin kadro dışı bırakıldı

Yunanistan'da kiralık olarak forma giyen Samet Akaydin, 19 Mayıs'ta Atatürk paylaşımı yaptığı için Panathinaikos'ta kadro dışı bırakıldı.

Samet Akaydin, Yunanistan'da kadro dışı bırakıldı

Türkiye'ye dönme kararı aldı

Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı kaldı

NE OLDU? Fenerbahçe'nin devre arasında Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, 19 Mayıs'ta yaptığı Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Panathinaikos, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.

BÜYÜK RESİM: Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Samet Akaydın kulübünün isteğini kabul etmedi ve paylaşımı kaldırmadı. Bunun üzerine Panathinaikos'ta kadro dışı bırakıldı. Yaşananların ardından kulüpten ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye bildiren Samet Akaydin, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

DAHA FAZLASI: Devre arasında şampiyonluk hedefiyle Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos'ta Samet Akaydin takıma kiralık olarak katılmıştı. Panathinaikos sezon sonunda şampiyonluktan uzak kalınca Fatih Terim ile yollarını ayırdı.