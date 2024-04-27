19'luk Arda Güler, adını Real Madrid tarihine yazdırdı!

Türk yıldız Arda Güler, Real Sociedad'a attığı golle Real Madrid'in tarihine geçti.

Milli yıldızımız Arda Güler, LaLiga mücadelesinde Real Sociedad ağlarına bıraktığı golle İspanyol devinin tarihine adını yazdırmayı başardı.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk kez ligde 11'de başladı. Genç süperstar, müsabakanın 26. dakikasında rakip fileleri sarstı ve Real Madrid tarihine geçti.

Carvajal ortaladı, Arda attı

Karşılaşmanın 29. dakikasında Dani Carvajal'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Arda Güler'in gelişine yaptığı net vuruş kalecinin bacaklarının arasından filelere gitti.

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Adını tarihe yazdırdı!

Arda Güler, attığı gol ile İspanya devinin tarihine geçti. Genç yıldız, 2000'den bu yana Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandıran en genç oyuncular arasında 2. sırada yer aldı:

Rodrygo Goes - 18 yaş 294 gün

Arda Güler - 19 yaş 61 gün

Jude Bellingham - 20 yaş 44 gün

Büyük alkış aldı

Arda Güler, Real Sociedad karşısında 68 dakika oyunda kaldı. Geç yıldız 1 gol, 15/16 isabetli pas, 3/3 uzun top, 2/3 dripling, 5/10 kazanılan ikili mücadele, 2 top çalma ile büyük beğeni topladı.

Öte yandan Arda Güler, Real Sociedad-Real Madrid karşılaşmasında "maçın oyuncusu" olmayı başardı.